Казахстанцам стали выдавать меньше потребкредитов и займов до зарплаты

Объем выдачи кредитов физическим лицам сократился по итогам августа. В каких сегментах произошло набольшее снижение – в материале Zakon.kz.

Общие объемы выдачи кредитов физлицам снизились на 7,6% к прошлому месяцу до 1,4 трлн тенге. При этом число оформленных контрактов просело к июлю на 10,5% до 3,66 млн единиц, что стало минимумом с апреля 2023 года, сообщают аналитики Первого Кредитного Бюро.

"Большой вклад в снижение за месяц внесли потребительские займы без залога: сумма выдач снизилась на 9,6% до 888 млрд тенге. По сравнению с августом прошлого года объемы номинально немного выросли, но с поправкой на потребительскую инфляцию тоже упали. Число потребкредитов за месяц снизилось на 12,4%, до 2,76 млн контрактов. Это самый низкий показатель с сентября 2023 года". ПКБ

Фото: Первое Кредитное Бюро (DataHub)

Вместе с тем снижаются и займы до зарплаты. Согласно данным Бюро, в августе объемы упали на 8,6% месяц к месяцу до 43,4 млрд тенге. Число кредитов снизилось на 4,1%, до 657 тыс. единиц. Аналитики обращают внимание, что к концу августа вступили в силу новые требования к займам такого рода: их сумма теперь ограничена не 50, а 45 МРП (166,1 тыс. тенге в текущем году).

В то же время ипотечные кредиты, наоборот, демонстрируют рост. Так, число контрактов возросло за месяц на 7,1%, объемы выдач – на 15%. В абсолютных цифрах 3,7 тыс. кредитов на 232,3 млрд тенге.

"В итоге по состоянию на 1 сентября насчитывается 574 тыс. казахстанцев с ипотекой, их совокупная задолженность составляет 6,2 трлн тенге". ПКБ

Фото: Первое Кредитное Бюро (DataHub)

Что касается кредитования бизнеса, то здесь общие объемы выдач снизились на 22,8% к июлю до 1,4 трлн тенге. Однако число контрактов при этом за месяц снизилось незначительно, так что показатели в денежном выражении падают за счет того, что займы стали в среднем помельче, пояснили в Бюро. При этом падение средней суммы контракта у юрлиц было довольно заметным со 138 млн в июле до 105,5 млн в августе.