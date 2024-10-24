В Казахстане стали выдавать еще меньше микрозаймов до зарплаты

Какие изменения произошли на рынке потребительского кредитования в сентябре и по каким категориям кредитов наблюдается снижение, в материале Zakon.kz.

В Казахстане продолжают снижаться суммы выдач так называемых "займов до зарплаты". В сентябре общие объемы кредитования в этом сегменте упали на 13,2%, до 34,5 млрд тенге. При этом на годовом уровне показатель снизился вполовину даже без учета инфляции, подсчитали в Первом кредитном бюро.

По данным аналитиков, число заемщиков составило 268,6 тыс. человек, что стало минимальным значением с января 2022 года. В бюро напомнили, что данная категория кредитов теперь ограничена размером в 45 МРП на один кредит, что в этом году соответствует примерно 166 тыс. тенге.

Замедлились по итогам сентября и ипотечные кредиты. Число заемщиков, оформивших такой кредит в сентябре, упало на 14,9% по сравнению с прошлым месяцем, до 11,5 тыс. человек. Объемы выдач снизились на 13,3%, до 201,2 млрд тенге.

"Это падение – скорее следствие высокой базы августа. Оба показателя по-прежнему выше средних значений последних 12 месяцев. К слову, теперь, на 1 октября, общий ипотечный портфель составляет 6,3 трлн тенге. Эта сумма приходится на 579 тыс. заемщиков". ПКБ

Фото: Первое кредитное бюро (DataHub)

В то же время потребительские кредиты без залога в сентябре оформило заметно больше людей, чем в августе – 2,4 млн человек, или на 17,9% больше, чем в предыдущем месяце. Однако в ПКБ обращают внимание, что в августе показатели по этому классу кредитования были ниже среднего по сравнению с прошлыми месяцами. При этом рост суммы выдач был более умеренным – +5,5%, или 938 млрд тенге. По оценкам бюро, это говорит о том, что в среднем заемщики стали брать менее крупные кредиты.