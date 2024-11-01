Установлены коэффициенты для расчета страховых премий по ГПО для автовладельцев на 2025 год

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Агентство по регулированию и развитию финансового рынка постановлением от 21 октября 2024 года утвердило размеры поправочных коэффициентов для расчета страховой премии по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств на 2025 год.

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