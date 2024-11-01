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Установлены коэффициенты для расчета страховых премий по ГПО для автовладельцев на 2025 год

Автокредитование, автокредит, автострахование, страховка, покупка автомобиля , фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 09:56 Фото: freepik
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка постановлением от 21 октября 2024 года утвердило размеры поправочных коэффициентов для расчета страховой премии по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств на 2025 год.

В частности, утверждены следующие размеры поправочных коэффициентов, используемых для расчета страховой премии по обязательному страхованию ГПО автовладельцев на 2025 год:

  • Алматинская область – 1,37;
  • Жетысуская область – 1,16;
  • Туркестанская область – 1,57;
  • Восточно-Казахстанская область – 0,72;
  • Абайская область – 0,78;
  • Костанайская область – 1,07;
  • Карагандинская область – 1,12;
  • Улытауская область – 0,96;
  • Северо-Казахстанская область – 0,67;
  • Акмолинская область – 1,03;
  • Павлодарская область – 0,81;
  • Жамбылская область – 1,62;
  • Актюбинская область – 0,97;
  • Западно-Казахстанская область – 1,14;
  • Кызылординская область – 1,66;
  • Атырауская область – 0,49;
  • Мангистауская область – 0,79;
  • Алматы – 0,71;
  • Астана – 1,36.
  • Шымкент – 1,49.

Постановление вводится в действие с 1 января 2025 года.

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