Установлены коэффициенты для расчета страховых премий по ГПО для автовладельцев на 2025 год
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Агентство по регулированию и развитию финансового рынка постановлением от 21 октября 2024 года утвердило размеры поправочных коэффициентов для расчета страховой премии по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств на 2025 год.
В частности, утверждены следующие размеры поправочных коэффициентов, используемых для расчета страховой премии по обязательному страхованию ГПО автовладельцев на 2025 год:
- Алматинская область – 1,37;
- Жетысуская область – 1,16;
- Туркестанская область – 1,57;
- Восточно-Казахстанская область – 0,72;
- Абайская область – 0,78;
- Костанайская область – 1,07;
- Карагандинская область – 1,12;
- Улытауская область – 0,96;
- Северо-Казахстанская область – 0,67;
- Акмолинская область – 1,03;
- Павлодарская область – 0,81;
- Жамбылская область – 1,62;
- Актюбинская область – 0,97;
- Западно-Казахстанская область – 1,14;
- Кызылординская область – 1,66;
- Атырауская область – 0,49;
- Мангистауская область – 0,79;
- Алматы – 0,71;
- Астана – 1,36.
- Шымкент – 1,49.
Постановление вводится в действие с 1 января 2025 года.
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