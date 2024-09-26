Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Курс доллара снова начал расти на торгах 26 сентября

Доллары, деньги, обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 15:50 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 26 сентября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 478,54 тенге, поднявшись на 0,40 тенге.

Средневзвешенный курс юаня вырос до 68,27 тенге (+0,07).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 478,1-479,9 тенге, евро – по 531,5-535,5 тенге, российские рубли – по 5,11-5,21 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 26 сентября.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на декабрь на электронных торгах ICE Futures упала на 2,26%, до 71,25 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на ноябрь подешевели на 2,38%, до 68,03 доллара за баррель.

Утром 26 сентября Нацбанк установил курс доллара в 478,16 тенге, евро – в 534,92 тенге, рубля – в 5,18 тенге.

Читайте также

статуя в Китае
Китай объявил о крупнейшем стимулировании экономики: почему это важно для Казахстана
Автокредитование, автокредит, автострахование, страховка, покупка автомобиля
Какие установят коэффициенты для расчета страховых премий по ГПО для автовладельцев на 2025 год
Лариса Черненко
KASE 2024 год Курсы валют Обменные пункты
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кто из знаков зодиака является любимчиком Вселенной
Кто из знаков зодиака является любимчиком Вселенной
Квишинг, новый вид мошенничества
Новый вид мошенничества – квишинг
Жена Валерия Меладзе показала их подросшую дочь
Жена Валерия Меладзе показала их подросшую дочь
Магнитная буря на Земле
Магнитная буря началась на Земле
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: