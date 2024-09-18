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Доллар снова подешевел на торгах 18 сентября

Доллары, деньги, обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 15:40 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 18 сентября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 478,96 тенге, снизившись на 1,46 тенге.

Торгов по юаню не проводилось в связи с праздничными днями с 16 по 18 сентября 2024 года в Китае.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 479,1-481,3 тенге, евро – по 531,5-535,5 тенге, российские рубли – по 5,21-5,31 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 18 сентября.

Так, фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре на ICE торгуется на уровне 72,57 доллара за баррель (-1,53%).

Фьючерс на техасскую нефть WTI с поставкой в октябре снизился до 69,02 долларов за баррель (-1,34%).

Утром 18 сентября Нацбанк установил курс доллара в 480,63 тенге, евро – 535,13 тенге, рубля – 5,27 тенге.

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