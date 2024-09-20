Доллар немного подорожал на торгах 20 сентября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 20 сентября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 479,05 тенге (+0,13).

Средневзвешенный курс юаня поднялся до 67,93 тенге (+0,22).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 478,9-480,7 тенге, евро – по 532-536 тенге, российские рубли – по 5,11-5,23 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 20 сентября.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на ноябрь на электронных торгах ICE Futures упала на 0,51%, до 74,50 долл. за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на ноябрь подешевели на 0,48%, до 70,82 долл. за баррель.

Утром 20 сентября Нацбанк установил курс доллара в 478,93 тенге, евро – 534,96 тенге, рубля – 5,16 тенге.