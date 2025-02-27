Доллар еще немного подорожал на торгах 27 февраля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 27 февраля 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 501,49 тенге, поднявшись еще на 0,45 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня повысился до 69,07 тенге (+0,04).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 499,3-501,9 тенге, евро – по 524,5-528, 5 тенге, рубли – по 5,69-5,83 тенге.

Мировые цены на нефть растут на торгах 27 февраля.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 0,33%, до 72,77 доллара за баррель.

Контракты WTI выросли на 0,28% и составили 68,81 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 501,28 тенге, евро – в 526,19 тенге, рубля – в 5,86 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 27 февраля, можно здесь.

