Спрос на евро в казахстанских обменных пунктах резко упал

По итогам августа чистый спрос на евро в обменных пунктах Казахстана существенно снизился. Подробнее – в материале Zakon.kz.

В августе нетто-продажи европейской валюты (продажи минус покупки) составили 1,2 млрд тенге, что номинально на 88% меньше, чем в июле, и на 92% меньше, чем в августе 2023 года, такие данные приводят в Первом Кредитном Бюро (ПКБ).

"Нынешнее значение стало самым низким как минимум с начала 2018 года. Возможно, роль тут сыграл курс евро. В среднем в августе он был на 2,2% выше, чем в июле. Как бы то ни было, сейчас чистый спрос на европейскую валюту был ниже, чем на рубли, чего не случалось с марта 2022 года". ПКБ

Фото: Первое Кредитное Бюро (DataHub)

Чистый спрос на рубли, который был отрицательным в период с марта по июль, в августе сложился в сумме 5,5 млрд тенге. Однако это все же номинально на 57% меньше, чем было в августе прошлого года.

Чистый спрос на доллар вырос по сравнению с июлем до 110,6 млрд тенге, или на 14%. Однако это на 26% ниже, чем год назад, без поправки на инфляцию, отметили в ПКБ.

Ранее Zakon.kz сообщал, насколько вырос доллар по итогам торгов в пятницу, 27 сентября.