Продажи евро в обменниках Казахстана выросли в несколько раз

По итогам октября в обменных пунктах Казахстана существенно выросли продажи евро и российского рубля. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Нетто-продажи евро в обменных пунктах составили почти 18 млрд тенге по итогам октября 2024 года. Это в шесть раз больше, чем в сентябре (около 3 млрд тенге). В то же время это довольно близко к показателям октября 2023 года, сообщают в Первом Кредитном Бюро.

В то же время спрос населения на наличные рубли вырос до максимума с лета 2023 года.

Фото: Первое Кредитное Бюро (DataHub)

"В октябре обменники в РК продали российскую валюту нетто-объемом в 8,8 млрд тенге, притом что и в прошлом месяце, и в октябре 2023 население, наоборот, от рублей больше избавлялось, а обменники, соответственно, приобретали – с чистыми объемами в 239 млн и 6,1 млрд, соответственно". Первое Кредитное Бюро

В Бюро подчеркивают, что более существенный интерес к рублям у населения в последний раз фиксировался в августе прошлого года, тогда нетто-продажи обменниками составляли 12,9 млрд тенге. Примечательно, что регионом с самым высоким чистым спросом населения стала Западно-Казахстанская область с объемом в 1,5 млрд тенге.

На этом фоне чистые продажи доллара обменниками по итогам октября выглядят довольно скромно. Они составили 170,1 млрд тенге (против 169,5 млрд в сентябре). Номинально это на 12% ниже, чем было годом ранее.

Ранее Zakon.kz представил данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 27 ноября.