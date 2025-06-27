Курсы валют на выходные дни: 28 и 29 июня

Фото: pexels

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 27 июня 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 520,33 тенге, поднявшись на 1,96 тенге. Средневзвешенный курс евро составил 609,02 тенге (+3,92). Средневзвешенный курс рубля снизился до 6,60 тенге (-0,01). Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 72,42 тенге (+0,09). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 519-521,3 тенге, евро – по 607,5-612,5 тенге, рубли – по 6,55-6,67 тенге. Утром 27 июня Национальный банк установил курс доллара в 518,34 тенге, евро – 607,18 тенге, рубля – 6,62 тенге.

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