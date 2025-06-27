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Финансы

Курсы валют на выходные дни: 28 и 29 июня

Доллары и евро, евро и доллары, разная валюта, евро, европейская валюта, евро банкноты, обмен валют, курс евро, доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 17:09 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 27 июня 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 520,33 тенге, поднявшись на 1,96 тенге.

Средневзвешенный курс евро составил 609,02 тенге (+3,92).

Средневзвешенный курс рубля снизился до 6,60 тенге (-0,01).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 72,42 тенге (+0,09).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 519-521,3 тенге, евро – по 607,5-612,5 тенге, рубли – по 6,55-6,67 тенге. 

Утром 27 июня Национальный банк установил курс доллара в 518,34 тенге, евро – 607,18 тенге, рубля – 6,62 тенге.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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