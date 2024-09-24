Участок земли не могли поделить две области в Казахстане

В Казахстане, с учетом рекомендации Высшей аудиторской палаты (ВАП), приняли окончательное решение о территориальной принадлежности спорного земельного участка, расположенного на границе Карагандинской и Павлодарской областей РК, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ВАП 24 сентября, во время госаудита эффективности управления земельными ресурсами установили ряд нарушений в области геодезии и картографии. В частности, не был урегулирован спорный вопрос о принадлежности земельного участка площадью 17,1 тыс. га между Осакаровским районом Карагандинской области и Баянаульским районом Павлодарской области.

"Такое положение дел приводило к нарушениям земельного законодательства, параллельной выдаче одной и той же земли со стороны акиматов двух районов, неточностям в ведении земельно-кадастровых карт и т. д. В этой связи правительству РК было рекомендовано принять окончательное решение о территориальной принадлежности данного участка", – пояснили в ВАП.

По итогам изучения архивных материалов и проверочных мероприятий было установлено, что спорная земля относится к Баянаульскому району Павлодарской области. Таким образом, поставлена точка в вопросе о ее территориальной принадлежности.

Сегодня, 24 сентября, стало известно о приговоре чиновнику в ЗКО, который отдал в частные руки земли по цене в 100 раз дешевле их оценочной стоимости.