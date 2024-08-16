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Законодательство РК

Нарушения на миллиарды тенге выявили в местных исполнительных органах Астаны

Доллары и тенге, деньги, обмен валют, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 10:20 Фото: Zakon.kz
По поручению Высшей аудиторской палаты Ревизионной комиссией Астаны проведен аудит эффективности управления долгом местных исполнительных органов и субъектов квазигосударственного сектора, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза за 16 августа 2024 года, в результате аудита выявлены:

  • некачественная разработка финансово-экономических обоснований к бюджетным программам, направленным на бюджетное кредитование, а также отсутствие необходимых экспертиз по ним;
  • отсутствие системной работы по оценке достижения эффектов, запланированных по бюджетным кредитам, и их влияния на социально-экономическое развитие столицы;
  • высокие риски невозвратности кредитных средств, нарушение принципов адресности, обоснованности, эффективности;
  • низкий уровень цифровизации местных исполнительных органов в организации процессов бюджетного кредитования и другое.
"По итогам аудиторского мероприятия установлены финансовые нарушения на 32,3 млрд тенге, неэффективное планирование – 50,3 млрд тенге, неэффективное использование – 1,5 млрд тенге. Возможные финансовые потери оцениваются в 32,5 млрд тенге. Выявлено 160 процедурных нарушений и 12 системных недостатков".Пресс-служба ВАП

25 июля Ревизионной комиссией проведено заседание по результатам аудита с приглашением депутатов маслихата Астаны.

В ВАП также напомнили, что в октябре 2023 года был проведен госаудит управления государственным, гарантированным государством долгом, а также долгом отдельных субъектов квазигосударственного сектора.

В ходе него было установлено, что за последние пять лет общий долг местных исполнительных органов увеличился в 2,5 раза. При этом контроль за ним является недостаточно эффективным, что создает существенные риски неспособности регионов отвечать по своим обязательствам перед кредиторами.

Так, доведенные МНЭ РК лимиты заимствования (не более 10% от доходов) в отдельных случаях не соблюдаются. Управление долгом МИО осуществляется разрозненно и формально. Поставленные задачи в рамках заимствований на системной основе не отслеживаются, за исключением программных целей занятости и строительства жилья. Оценка эффектов от заимствования также не проводится. Функции Минфина в этой сфере ограничены исключительно сбором отчетной информации, что не позволяет принимать упреждающие меры по ограничению долговой нагрузки на регионы.

В этой связи ревизионным комиссиям областей, городов республиканского значения и столицы было поручено провести соответствующие аудиты на местах с предоставлением итогов в Высшую аудиторскую палату.

Ревизионные комиссии осуществляют свою деятельность независимо от других органов государственного аудита. Они финансируются за счет средств местного бюджета и в своей работе подотчетны маслихату соответствующей области или города.

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12 августа 2024 года стало известно, что госаудит НИШ выявил финансовые нарушения на 274 млн тенге.

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