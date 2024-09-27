Экономика США начинает перегрузку: что это значит для Казахстана

Министерство торговли США выпустило очередной отчет, где сказано, что за II квартал 2024 года ВВП США вырос на 3% в годовом исчислении. Это во многом превысило надежды аналитиков и говорит о том, что Америка восстановилась после пандемии Covid-19 и готова к новому рывку, сообщает Zakon.kz.

Во многом такому уверенному росту экономики Америки способствовало укрепление потребительских расходов. Отдельный отчет показал, что рост/падение заказов на товары длительного пользования составил 0% против прогноза падения на 2,6%.

Вместе с тем первичные заявки на пособия по безработице на прошлой неделе составили 218 тысяч против прогноза в 225 тысяч, отмечает Yahoo Finance.

Еще один косвенный показатель, по мнению Минтруда США, – это снижение заявок на пособия. Они уменьшились на 5 957 до 180 878, что особенно заметно в таких штатах, как Нью-Йорк и Техас.

"Важно, что публикация последних данных состоялась через неделю после того, как Федеральная резервная система впервые за 4,5 года снизила процентную ставку на 0,5% до 4,75-5% в попытке сохранить, по словам председателя ФРС Пауэлла, экономику в "хорошем состоянии". Yahoo Finance

Ну и, разумеется, главным показателем состояния экономики стал валовой внутренний доход (GDI), который является альтернативным индикатором экономической активности, измеряя доходы, полученные в экономике. GDI за II квартал 2024 года был пересмотрен с первоначальных 1,3% до 3,4%.

Очень часто экономисты используют среднее значение ВВП и ВВД, которое считается одним из лучших показателей роста. Так вот, в США он сегодня пересмотрен в сторону повышения до 3,2%. Это также говорит о стабильном ускорении экономики.

Еще несколько цифр из отчета.

Потребительские расходы (на них приходится около 65% ВВП) во II квартале повысились на 2,8% (расходы на товары повысились на 3%, на услуги — на 2,7%). Инвестиции бизнеса в основной капитал поднялись на 3,9%, экспорт увеличился на 1%, импорт — на 7,6%. Корпоративные прибыли в США в прошедшем квартале выросли на 3,5% до 3,142 трлн долларов, после спада – на 2,1% в I квартале 2024 года.

Таким образом, можно сделать уверенный вывод, что Америка восстановилась после пандемии COVID-19 и готова к новому рывку.

Что же значит рост экономики США для Казахстана? Очень многое. Потому что, чем лучше будут обстоять дела у заокеанского партнера, тем больше будут расти наши внешнеторговые связи.

Казахстан сегодня — главный торгово-экономический партнер США в Центральной Азии. Около 86% торговли США осуществляют с Казахстаном, остальные доли распределены между другими четырьмя странами региона.

По данным казахстанских статистических источников, в 2023 году товарооборот между Казахстаном и США достиг рекордной отметки в 4,1 млрд долларов США, продемонстрировав 30-процентный рост.

Кроме того, США стабильно входят в тройку основных инвесторов в казахстанскую экономику, занимая около 23% в общем объеме ПИИ.

Ранее мы рассказали, как более мягкая кредитно-денежная политика в США подтолкнет экономику для инвестирования средств в развивающиеся страны.