Казахстанский историк призвал не называть страны Центральной Азии постсоветскими

Историк, политолог, исследователь истории Центральной Евразии и Ближнего Востока Жар Зардыхан призвал не называть страны Центральной Азии постсоветскими и объяснил, почему, сообщает Zakon.kz.

На 4-й Международной конференции "Эсимде" – "Посткоммунистическая Центральная Азия: пространство для осмысления" в Бишкеке он отметил, что даже после 30 лет независимости бывшие страны Советского Союза продолжают себя называть постсоветскими.

"Экономическо-политические системы Литвы и Туркменистана сильно отличаются друг от друга. Но мы до сих пор сами себя называем постсоветскими странами. Никто себя в других регионах так не называет. Мы не называем Хорватию постюгославской, Словакию – постчехословацкой, не называем Болгарию и Грецию постосманской, постбританской Индию", – приводит слова спикера 24.kg.

Накануне, 16 октября, в Кыргызстане заявили, что хотят увеличить количество КПП на границе с Казахстаном.