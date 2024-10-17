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Казахстанский историк призвал не называть страны Центральной Азии постсоветскими

Историк призвал не называть страны ЦА постсоветскими, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 10:47 Фото: rfsosetia.mid.ru
Историк, политолог, исследователь истории Центральной Евразии и Ближнего Востока Жар Зардыхан призвал не называть страны Центральной Азии постсоветскими и объяснил, почему, сообщает Zakon.kz.

На 4-й Международной конференции "Эсимде" – "Посткоммунистическая Центральная Азия: пространство для осмысления" в Бишкеке он отметил, что даже после 30 лет независимости бывшие страны Советского Союза продолжают себя называть постсоветскими.

"Экономическо-политические системы Литвы и Туркменистана сильно отличаются друг от друга. Но мы до сих пор сами себя называем постсоветскими странами. Никто себя в других регионах так не называет. Мы не называем Хорватию постюгославской, Словакию – постчехословацкой, не называем Болгарию и Грецию постосманской, постбританской Индию", – приводит слова спикера 24.kg.

Накануне, 16 октября, в Кыргызстане заявили, что хотят увеличить количество КПП на границе с Казахстаном.

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