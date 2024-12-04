Курс доллара снова начал расти на торгах 4 декабря
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 523,58 тенге, поднявшись на 0,37 тенге.
Курс юаня немного повысился до 71,90 тенге (+0,21).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 522,01-528,98 тенге, евро – по 542,92-553,03 тенге, рубли – по 5-5,10 тенге.
Вместе с тем цена на нефть растет на торгах 4 декабря.
Нефть бренда Brent подорожала на 23 цента, или на 0,3%. Черное золото торгуется на уровне 73,85 доллара за баррель. Американское сырье WTI выросло в цене на 19 центов, или на 0,3%. Фьючерсы на сырье стоят 70,13 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 523,17 тенге, евро – 550,06 тенге, рубля – 4,93 тенге
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 29 ноября, можно здесь.