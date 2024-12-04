Курс доллара снова начал расти на торгах 4 декабря

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 4 декабря 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 523,58 тенге, поднявшись на 0,37 тенге.

Курс юаня немного повысился до 71,90 тенге (+0,21).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 522,01-528,98 тенге, евро – по 542,92-553,03 тенге, рубли – по 5-5,10 тенге.

Вместе с тем цена на нефть растет на торгах 4 декабря.

Нефть бренда Brent подорожала на 23 цента, или на 0,3%. Черное золото торгуется на уровне 73,85 доллара за баррель. Американское сырье WTI выросло в цене на 19 центов, или на 0,3%. Фьючерсы на сырье стоят 70,13 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 523,17 тенге, евро – 550,06 тенге, рубля – 4,93 тенге

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 29 ноября, можно здесь.