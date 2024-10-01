Для чего Нацбанк в октябре планирует продать из Нацфонда валюту до 1,4 млрд долларов

Национальный банк Казахстана (НБК) сегодня, 1 октября 2024 года, разослал очередное информационное сообщение по валютному рынку страны за сентябрь. Также монетарный регулятор поделился планами на октябрь, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что по итогам сентября курс тенге укрепился на 0,1%, до 481,11 тенге за доллар. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 210 до 222 млн долларов. Общий объем торгов составил 4,7 млрд долларов.

"Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за сентябрь составили 945 млн долларов. Доля продаж из Национального фонда достигла 20% от общего объема торгов и не более 45 млн долларов в день. При проведении операций со средствами Национального фонда Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Национального фонда на валютный рынок". Пресс-служба НБК

Для увеличения валютной доли пенсионных активов ЕНПФ до 40% Нацбанк в сентябре продолжил осуществлять покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 500 млн долларов или порядка 11% от общего объема рынка.

"В рамках реализации решения правительства о покупке акций АО "Казатомпром" в Национальный фонд Национальный банк в июле осуществил конвертацию путем продажи части валютных активов Национального фонда в золотовалютные резервы Национального банка. Для сохранения рыночного нейтралитета и зеркалирования данной операции на валютный рынок Национальный банк с середины июля приступил к равномерной продаже приобретенного объема". Пресс-служба НБК

В сентябре объем продажи из золотовалютных резервов Нацбанка в рамках указанной операции составил 241,5 млн долларов, в октябре 2024 года продажа валюты из золотовалютных резервов ожидается в размере от 240 до 260 млн долларов.

"По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в октябре 2024 года Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 1,3 до 1,4 млрд долларов. Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в октябре 2024 года ожидается в размере от 850 до 950 млн долларов". Пресс-служба НБК

Ранее сообщалось, что Нацбанк в сентябре 2024 года планирует продать валюту из Нацфонда на сумму до миллиарда долларов.