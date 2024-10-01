Для чего Нацбанк в октябре планирует продать из Нацфонда валюту до 1,4 млрд долларов
Из релиза следует, что по итогам сентября курс тенге укрепился на 0,1%, до 481,11 тенге за доллар. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 210 до 222 млн долларов. Общий объем торгов составил 4,7 млрд долларов.
"Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за сентябрь составили 945 млн долларов. Доля продаж из Национального фонда достигла 20% от общего объема торгов и не более 45 млн долларов в день. При проведении операций со средствами Национального фонда Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Национального фонда на валютный рынок".Пресс-служба НБК
Для увеличения валютной доли пенсионных активов ЕНПФ до 40% Нацбанк в сентябре продолжил осуществлять покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 500 млн долларов или порядка 11% от общего объема рынка.
"В рамках реализации решения правительства о покупке акций АО "Казатомпром" в Национальный фонд Национальный банк в июле осуществил конвертацию путем продажи части валютных активов Национального фонда в золотовалютные резервы Национального банка. Для сохранения рыночного нейтралитета и зеркалирования данной операции на валютный рынок Национальный банк с середины июля приступил к равномерной продаже приобретенного объема".Пресс-служба НБК
В сентябре объем продажи из золотовалютных резервов Нацбанка в рамках указанной операции составил 241,5 млн долларов, в октябре 2024 года продажа валюты из золотовалютных резервов ожидается в размере от 240 до 260 млн долларов.
"По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в октябре 2024 года Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 1,3 до 1,4 млрд долларов. Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в октябре 2024 года ожидается в размере от 850 до 950 млн долларов".Пресс-служба НБК
Ранее сообщалось, что Нацбанк в сентябре 2024 года планирует продать валюту из Нацфонда на сумму до миллиарда долларов.