Почему Нацбанк приостановил покупку долларов для ЕНПФ

Очередное информационное сообщение по валютному рынку Казахстана 1 ноября 2024 года разослал Национальный банк страны. В нем рассказывается об операциях, совершенных монетарным регулятором за октябрь, и о планах на текущий месяц, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за октябрь составили 1340 млн долларов. Доля продаж из Национального фонда составила 22% от общего объема торгов и не более 70 млн долларов в день. При проведении операций со средствами Национального фонда Нацбанком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты.

"Учитывая достижение доли валютных активов ЕНПФ до уровня 40%, с 10 октября Национальный Банк приостановил покупку долларов в инвестиционный портфель пенсионных активов ЕНПФ. Сумма покупок иностранной валюты для пенсионных активов ЕНПФ в октябре составила 228 млн долл. США или порядка 4% от общего объема рынка", – подчеркнули в пресс-службе НБК.

Также сообщается, что в рамках реализации решения правительства о покупке акций АО "Казатомпром" в Национальный фонд Национальный банк в июле осуществил конвертацию путем продажи части валютных активов Нацфонда в золотовалютные резервы Нацбанка. Для сохранения рыночного нейтралитета и зеркалирования данной операции на валютный рынок Национальный Банк с середины июля приступил к равномерной продаже приобретенного объема.

"В октябре объем продажи из золотовалютных резервов Национального банка в рамках указанной операции составил 253 млн долларов, в ноябре 2024 года продажа валюты из золотовалютных резервов ожидается в размере от 130 до 140 млн долларов". Пресс-служба НБК

По итогам октября курс тенге ослаб на 1,5%, до 488,23 тенге за доллар. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 222 до 278 млн долларов. Общий объем торгов составил 6,1 млрд долларов.

"По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в ноябре 2024 года Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 1,2 до 1,3 млрд долларов. Учитывая валютную долю пенсионных активов, которая по состоянию на 30 октября 2024 года составила 39,9%, покупка валюты для ЕНПФ в ноябре 2024 года не планируется". Пресс-служба НБК

С информационным сообщением Нацбанка по валютному рынку Казахстана за сентябрь 2024 года можете ознакомиться здесь.