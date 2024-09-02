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Нацбанк в сентябре планирует продать валюту из Нацфонда до миллиарда долларов

Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, базовая ставка, проценты, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 10:50 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 2 сентября 2024 года, Национальный банк Казахстана (НБК) разослал информационное сообщение по валютному рынку, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что по итогам августа курс тенге ослаб на 1,6% – до 481,61 тенге за доллар. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился со 170 до 210 млн долларов. Общий объем торгов составил 4,4 млрд долларов.

"Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за август составили 546 млн долларов. Доля продаж из Национального фонда достигла 12% от общего объема торгов и не более 26 млн долларов в день. При проведении операций со средствами Национального фонда Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Национального фонда на валютный рынок".Пресс-служба НБК

В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Нацбанк в августе продолжил осуществлять покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 223 млн долларов, или порядка 5% от общего объема рынка.

В рамках реализации решения правительства о покупке акций АО "Казатомпром" в Национальный фонд Национальный банк в июле осуществил конвертацию путем продажи части валютных активов Национального фонда в золотовалютные резервы Нацбанка. Для сохранения рыночного нейтралитета и зеркалирования данной операции на валютный рынок Нацбанк с середины июля приступил к равномерной продаже приобретенного объема.

В августе объем продажи из золотовалютных резервов Нацбанка в рамках указанной операции составил 241,5 млн долларов, в сентябре 2024 года продажа валюты из золотовалютных резервов ожидается в размере от 230 до 250 млн долларов.

"По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в сентябре 2024 года Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 900 млн до 1 млрд долларов".Пресс-служба НБК

Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в сентябре 2024 года ожидается в размере от 450 до 550 млн долларов.

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О том, как изменился курс национальной валюты по итогам июля 2024 года и сколько составили продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет, можете узнать здесь.

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