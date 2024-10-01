В Казахстане замедляются темпы роста потребительских цен

По итогам августа в Казахстане замедлились темпы роста цен на продовольственные и непродовольственные товары. Подробнее – в материале Zakon.kz.

По итогам сентября потребительские цены на годовом уровне выросли на 8,3%, что на 0,1 процентных пункта меньше, чем было в августе. В том числе снизились темпы удорожания продовольствия с 5,5 до 5,1% и непродовольственных товаров (с 7,7 до 7,6%), сообщают аналитики Первого кредитного бюро. Показатель для платных услуг остался на уровне прошлого месяца – 13,6%.

"Сейчас именно платные услуги и вносят основной вклад в прирост цен, хотя в сентябре прошлого года, например, главным двигателем инфляции было продовольствие". ПКБ

Фото: Первое кредитное бюро (DataHub)

По данным бюро, услуги составляют 3,8 процентных пункта из общего показателя 8,3%, из них 2 процентных пункта – это жилищная сфера и коммунальные услуги. Уточняется, что отопление за год подорожало на треть. Также заметный рост наблюдается в услугах по организации отдыха +19,3%, связи – на 15%.

В ПКБ указывают, что за месяц платные услуги подорожали быстрее (1%), чем непродовольственные товары (0,6%). Продовольствие, согласно статданным, не дорожает в месячном выражении уже второй раз подряд.