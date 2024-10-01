Курс доллара снизился на торгах 1 октября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 1 октября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 480,11 тенге, снизившись на 1 тенге.

Торги по юаню не проводилсь в связи с праздничными днями с 1 по 7 октября 2024 года в Китае.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 480,3-482,1 тенге, евро – по 532-536 тенге, российские рубли – по 5,07-5,17 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 1 октября.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на декабрь на электронных торгах ICE Futures упала на 1,95%, до 70,30 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на ноябрь подешевели на 2,17%, до 66,69 доллара за баррель.



Утром Национальный банк установил курс доллара в 481,19 тенге, евро – 538,45 тенге, рубля – 5,18 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 1 октября, можно здесь.