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Курс доллара снизился на торгах 30 октября

Доллары, деньги, обмен валют, обменник , фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 15:39 Фото: pixabay
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 30 октября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 488,45 тенге, снизившись на 2,90 тенге.

Средневзвешенный курс юаня понизившись до 68,37 тенге (-0,28).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 487,5-489,7 тенге, евро – по 528,5-532,5 тенге, российские рубли – по 4,99-5,09 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 30 ноября.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на январь на электронных торгах ICE Futures выросла на 1,20%, до 71,58 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на декабрь подорожали на 1,34%, до 68,11 долларов за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 491,7 тенге, евро – 531,28 тенге, рубля – 5,07 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 30 октября, можно здесь.

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