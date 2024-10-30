Курс доллара снизился на торгах 30 октября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 488,45 тенге, снизившись на 2,90 тенге.
Средневзвешенный курс юаня понизившись до 68,37 тенге (-0,28).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 487,5-489,7 тенге, евро – по 528,5-532,5 тенге, российские рубли – по 4,99-5,09 тенге.
Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 30 ноября.
Так, стоимость фьючерсов на Brent на январь на электронных торгах ICE Futures выросла на 1,20%, до 71,58 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на декабрь подорожали на 1,34%, до 68,11 долларов за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 491,7 тенге, евро – 531,28 тенге, рубля – 5,07 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 30 октября, можно здесь.