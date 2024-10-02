Упадет ли курс рубля в октябре – прогнозы аналитиков

Для российского рубля наступил тревожный октябрь – сразу несколько внешних и внутренних факторов сыграют не в пользу российской валюты. Сможет ли экономика северного соседа противостоять нарастающим вызовам – в материале Zakon.kz.

Весь сентябрь 2024 года российский рубль "отвоевывал" свои позиции по отношению к доллару США. В итоге за месяц официальный курс доллара к рублю (который каждый день рассчитывает Центробанк России) снизился на 2,2% до 91,2 рубля за доллар.

Тем не менее давать прогнозы по дальнейшему курсу рубля берется не каждый аналитик – настолько сегодня непредсказуема глобальная экономика, в которой Россия, несмотря на все санкции, играет не последнюю роль.

Так, финансовый аналитик Александр Шепелев считает, что рубль может еще немного вырасти до показателя 1 доллар = 91 рублю на фоне периода уплаты налогов в России, пик которого пришелся на 30 сентября.

Другой российский эксперт – Валерий Вайсберг – полагает, что на курс рубля будет положительно влиять спрос импортеров, которые получили возможность увереннее проводить трансграничные платежи. Но здесь вмешиваются два негативных фактора. Первый – это очередные длинные праздники в Китае (День образования КНР отмечается в 2024 году с 1 по 7 октября) и завершение 12 октября лицензий Минфина США на операции с Мосбиржей и Национальным клиринговым центром.

Последний момент может снова привести к росту волатильности и сильному отклонению кросс-курсов.

Отметим, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США продлило до 12 октября 2024 года лицензии, позволяющие иностранным контрагентам завершить операции Московской биржей, Национальным клиринговым центром и Национальным расчетным депозитарием. Продлены две лицензии: № 99 – о сворачивании операций, "связанных с долгом или капиталом, или производными контрактами", а также № 100 – о разрешении определенных операций, "связанных с долгом или капиталом, или конвертацией валют". Продление лицензии, скорее всего, связано с тем, что существенное количество нерезидентов не успели завершить операции с российской стороной.

По мнению казахстанского экономиста Серикжана Базиева, рубль в октябре может ненадолго "просесть" по отношению ко всем мировым валютам, и окончание налогового периода даст только кратковременную поддержку.

"В октябре в России возможен повышенный спрос на доллар и евро, и рубль может аккуратно "протестировать" отметки в 95 рублей и выше. И тогда на сцену опять выйдет Центробанк РФ, чтобы вернуть паритет". Серикжан Базиев

Кроме этого, как считает эксперт, рубль будут поддерживать высокие ставки в экономике, и не исключено, что в ближайшие недели будет еще одно повышение ключевой ставки Центробанка. Это тоже сбавит темпы ослабления рубля до уровня 93 рубля за 1 доллар США.

Что же касается валютной пары рубль/тенге, то по мнению многих обозревателей, нынешний паритет сохранится при любом раскладе. Так, экономист Тулеген Аскаров полагает, что курс рубля на отметке 5 тенге (плюс-минус 0,5 тенге) для Казахстана - самый оптимальный и исторически проверенный вариант. Ведь слишком дорогой рубль разгоняет нашу инфляцию, а слишком слабый рубль делает российские товары дешевле и тормозит наше производство.

Помимо этого, во многие российские инвестиционные проекты уже заложен именно сегодняшний курс. Это и строительство электростанций в Казахстане, это и масштабный рост экспорта российского сырья в Узбекистан, это и проект по увеличению пропускной способности трубопровода "Средняя Азия - Центр".



Ранее по этому же поводу высказался и другой финансовый аналитик Эльдар Шамсутдинов. Он полагает, что, хотя прямой зависимости тенге от рубля нет, но у нас с Россией общее экономическое пространство. Если рубль закрепится на определенном уровне к доллару, то и тенге будет корректироваться по отношению к американской валюте до достижения паритета покупательной способности между тенге и рублем.



Тем не менее все эксперты единодушны, что рубль может не только удержаться в указанных пределах, но еще сильнее укрепиться. Это произойдет, если эскалация на Ближнем Востоке наберет обороты и нефть прибавит в цене.

Отметим, что российский рубль уже несколько дней продолжает плавное снижение по отношению к тенге. Так, сегодня Нацбанк РК определил курс в 5,14 тенге за рубль. Ранее мы сообщали, что Минэкономразвития России спрогнозировал рост доллара до 100 рублей в июле 2026 года.