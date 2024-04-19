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Почему российский рубль дешевеет к тенге с начала года

рубль, тенге, прогноз, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 11:10 Фото: Zakon.kz
Рубль на протяжении нескольких месяцев постепенно слабеет к тенге. С чем связано снижение и может ли российская валюта продолжить снижаться и дальше, в материале Zakon.kz.

Российский рубль начал снижаться по отношению к тенге с середины января. За этот период валюта подешевела примерно на 7%. Такими данными поделились в Первом кредитном бюро.

По итогам торгов в четверг, 18 апреля, Национальный банк РК установил курс рубля на уровне 4,76 тенге. Как видно на графике, последний раз рубль торговался выше 5 тенге еще в феврале.

курс, рубль, динамика, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 11:10

Фото: Национальный банк РК

С чем связано снижение рубля

Тенге дорожает к рублю очень постепенно, отмечают аналитики Alpari. В первую очередь это связано с девальвацией российской валюты, которая отражается и на поведении пары тенге/рубль.

"Основными причинами ослабления рубля являются снижение экспортной выручки российских компаний, санкционное влияние, необходимость наполнения бюджета РФ и недостаточность предложения валюты на внутреннем рынке". Пресс–служба Alpari

Финансовый консультант Расул Рысмамбетов также связывает снижение рубля с быстрым ростом бюджетных расходов в соседнем государстве. Но для того, чтобы оценить, как такая динамика рубля отразится на казахстанской экономике, нужно, чтобы российская валюта продержалась на текущем уровне как минимум пару месяцев, считает он.

Влияние на цены и дальнейшее снижение

Эксперт отметил, что Россия является одним из основных поставщиков товаров в Казахстан. Соответственно, чем слабее курс рубля, тем выгоднее покупать товары из РФ, чем производить их в Казахстане.

"Если тенге сильный, российские товары более конкурентоспособны. Если тенге слабый, то наш экспорт конкурентоспособный. В данном случае, наверное, проблему решат только структурные реформы – увеличение объемов производства, продуктов питания и прочего". Расул Рысмамбетов

Помимо этого, существует ряд товаров, которые Казахстан может приобрести только в РФ, так как из других стран такой импорт будет довольно дорогим. Финансист пояснил, что с текущими резервами России и возможностью страны продавать нефть и газ в страны с твердой валютой, комфортным для россиян будет курс как в 3, так и в 6 тенге.

Отвечая на вопрос, может ли рубль подешеветь еще сильнее, эксперт предположил, что такой сценарий возможен, но при определенных условиях. Например, если размер ущерба в России в результате паводков, которые произошли за последнее время, будет существенным и потребует больших средств на восстановление. Кроме этого, следует принимать во внимание тот факт, что в РФ растут и военные расходы.

В целом не исключено, что бюджетные расходы увеличатся и в Казахстане, в том числе на восстановление от последствий масштабных паводков, которые происходят по всей стране.

Эксперты резюмировали, что, вероятнее всего, рубль все же вернется к прежним уровням. В обозримой перспективе он будет торговаться в диапазоне 4,70-4,85 тенге. При этом у российских товаров будет потенциал для удорожания, но ограниченный, так как существенный рост цен может сократить долю таких товаров на рынке.

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