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Законодательство РК

Когда курс доллара превысит 100 рублей – прогноз российских аналитиков

100 рублей , фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 12:51 Фото: pixabay
Специалисты из Минэкономразвития России сделали долгосрочный прогноз по валютному курсу на 2025-2027 годы. Этот документ внесен в понедельник, 30 сентября 2024 года правительством в Госдуму РФ вместе с бюджетным пакетом, сообщает Zakon.kz.

Эксперты из Министерства экономического развития РФ ожидают, что курс доллара на конец 2024 года составит 93,8 рубля, курс евро – 102,7 рубля, курс юаня – 12,6 рубля.

Согласно прогнозу ведомства, доллар превысит 100 рублей в июле 2026 года, а курс евро достигнет 110 рублей в феврале 2026 года.

Ранее Минэкономразвития РФ сообщало, что прогнозирует среднегодовой курс доллара в 2024 году на уровне 91,2 рубля, в 2025 году – 96,5 рубля, в 2026 году – 100 рублей, и в 2027 году – 103,2 рубля.

Среднегодовой курс юаня министерством ожидается в 2024 году на уровне 12,4 рубля, в 2025 году – 13 рублей, в 2026 году – 13,7 рубля, в 2027 году – 14,4 рубля.

Сегодня Центробанк России установил курс доллара в 93,2 рубля, евро – в 104,17 рубля, юаня – в 13,24 рубля.

Исходя из прогнозов Минэкономразвития РФ, можно предположить, что курс рубля в Казахстане в конце 2025 года будет в пределах 4,76-4,8 тенге за 1 рубль.

Отметим, что сегодня Национальный банк РК определил курс рубля к тенге на уровне 1 рубль = 5,18 тенге.

При этом средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах составил 5,12 тенге, продажи – 5,22 тенге. В Алматы рубль покупается за 5,1 тенге, продается по 5,15 тенге.

Ранее мы приводили мнение специалиста агентства АКРА Жаннура Ашигали, который отметил, что зависимость тенге от поведения российской валюты ослабевает на фоне уменьшения доли РФ в структуре товарного импорта в Казахстан.

Тем не менее у наших стран есть единое экономическое пространство и потенциал валютного давления рубля на тенге очень высокий, так как доля импорта из России в общем потоке ввозимых товаров составляет не меньше 28%.

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