Курс доллара вырос почти на три тенге на торгах 2 октября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 2 октября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 483,23 тенге, поднявшись на сразу на 2,88 тенге.

Торги по юаню не проводилсь в связи с праздничными днями с 1 по 7 октября 2024 года в Китае.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 482,1-484,1 тенге, евро – по 533,5-537,5 тенге, российские рубли – по 5,09-5,19 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 2 октября.

Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) баррель нефти марки Brent подорожал на 1,16 доллара и достиг 74,72 доллара.

На нью-йоркской NYMEX (New York Merchantile Exchange) стоимость нефти марки Light, повысившись на 1,22 доллара, составила 71,05 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 480,1 тенге, евро – 532,25 тенге, рубля – 5,14 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 2 октября, можно здесь.