Курс доллара вырос почти на три тенге на торгах 2 октября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 483,23 тенге, поднявшись на сразу на 2,88 тенге.
Торги по юаню не проводилсь в связи с праздничными днями с 1 по 7 октября 2024 года в Китае.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 482,1-484,1 тенге, евро – по 533,5-537,5 тенге, российские рубли – по 5,09-5,19 тенге.
Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 2 октября.
Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) баррель нефти марки Brent подорожал на 1,16 доллара и достиг 74,72 доллара.
На нью-йоркской NYMEX (New York Merchantile Exchange) стоимость нефти марки Light, повысившись на 1,22 доллара, составила 71,05 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 480,1 тенге, евро – 532,25 тенге, рубля – 5,14 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 2 октября, можно здесь.