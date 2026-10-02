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Финансы

Курс доллара резко вырос на торгах 2 октября

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 15:41 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 2 октября 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 447,73 тенге, поднявшись сразу на 5,46 тенге.

Курс российского рубля подрос до 5,39 тенге (+0,07).

Торгов по юаню не проводилось в связи с праздничными днями в Китае.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 446,6-449 тенге, евро – по 501,7-506,4 тенге, рубли – по 5,06-5,19.

Мировые цены на нефть на биржах снижаются 2 октября.

Так, декабрьский фьючерс на Brent корректируется на 2,8%, до $99,41, хотя накануне был выше $101.

WTI с поставкой в ноябре дешевеет на 3,9%, до $89,22 за баррель. За неделю оба эталона показывают падение на 4,8% и 3,5% соответственно.

Утром Национальный банк установил курс доллара 441,91 тенге, евро – 499,05 тенге, рубля – 5,3 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 2 октября, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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