Курс доллара резко вырос на торгах 2 октября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 447,73 тенге, поднявшись сразу на 5,46 тенге.
Курс российского рубля подрос до 5,39 тенге (+0,07).
Торгов по юаню не проводилось в связи с праздничными днями в Китае.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 446,6-449 тенге, евро – по 501,7-506,4 тенге, рубли – по 5,06-5,19.
Мировые цены на нефть на биржах снижаются 2 октября.
Так, декабрьский фьючерс на Brent корректируется на 2,8%, до $99,41, хотя накануне был выше $101.
WTI с поставкой в ноябре дешевеет на 3,9%, до $89,22 за баррель. За неделю оба эталона показывают падение на 4,8% и 3,5% соответственно.
Утром Национальный банк установил курс доллара 441,91 тенге, евро – 499,05 тенге, рубля – 5,3 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 2 октября, можно здесь.