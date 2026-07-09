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Финансы

Среднедушевые доходы казахстанцев демонстрируют положительную динамику

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, график роста, графики роста, график, графики, экономическое развитие Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 17:26 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Среднедушевые номинальные денежные доходы населения Казахстана, по оценке Бюро национальной статистики, в первом квартале 2026 года cоставили 252 619 теңге в месяц, сообщает Zakon.kz.

Наблюдается увеличение по сравнению с первым кварталом 2025 года на 11,8%.

"С учетом индекса потребительских цен этого периода (11,7%) денежные доходы населения в реальном выражении увеличились на 0,1%", – отмечают в бюро.
доходы населения, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 17:26

Фото: stat.gov.kz

Максимальное значение среднедушевых номинальных денежных доходов населения в первом квартале 2026 года зафиксировано в городе Алматы (408 182 теңге) и в области Улытау (353 036 теңге) в месяц на душу населения.

доходы населения, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 17:26

Фото: stat.gov.kz

В разрезе регионов самый большой рост номинальных денежных доходов зарегистрирован в Алматинской области – 19,1% и в Карагандинской области – 16,4% в сравнении с аналогичным кварталом прошлого года.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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