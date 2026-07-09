Среднедушевые доходы казахстанцев демонстрируют положительную динамику

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения Казахстана, по оценке Бюро национальной статистики, в первом квартале 2026 года cоставили 252 619 теңге в месяц, сообщает Zakon.kz.

Наблюдается увеличение по сравнению с первым кварталом 2025 года на 11,8%.

"С учетом индекса потребительских цен этого периода (11,7%) денежные доходы населения в реальном выражении увеличились на 0,1%", – отмечают в бюро.

Максимальное значение среднедушевых номинальных денежных доходов населения в первом квартале 2026 года зафиксировано в городе Алматы (408 182 теңге) и в области Улытау (353 036 теңге) в месяц на душу населения.

В разрезе регионов самый большой рост номинальных денежных доходов зарегистрирован в Алматинской области – 19,1% и в Карагандинской области – 16,4% в сравнении с аналогичным кварталом прошлого года.