Экономический рост и спад инфляции в 2025 году обещают Казахстану аналитики АБР

Азиатский банк развития изменил прогнозы роста для Казахстана. Из-за тяжелейших весенних наводнений правительство страны вынуждено направить гигантские средства на восстановление пострадавших регионов, сообщает Zakon.kz.

Крупнейшая трансконтинентальная финансовая организация – Asian Development Bank (Азиатский банк развития, АБР, учредителями которого выступают 67 стран Европы и Азии) 25 сентября 2024 года опубликовал очередной документ "Экономические прогнозы для Азиатско-Тихоокеанского региона: сентябрь 2024 года", в котором отдельная глава посвящена Казахстану.

Глава называется "Экономический рост Казахстана замедлится в 2024 году, ускорится в 2025 году".

В текущем году прогнозируется рост валового внутреннего продукта Казахстана на 3,6%, что несколько ниже апрельского прогноза банка на уровне 3,8%. Ожидается, что в 2025 году темпы экономического роста центральноазиатской страны ускорятся до 5,1%, – говорится в прогнозе.

Перерасчеты объясняются двумя факторами.

В первой половине 2024 года налоговые поступления снизились на фоне сокращения доходов от нефтяных пошлин и налога на добавленную стоимость по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Фото: adb.org

Снижение налоговых поступлений было компенсировано более высокими трансфертами из Национального фонда Республики Казахстан, при этом правительство использовало три четверти запланированных годовых трансфертов за этот период. Конвертация валютных поступлений Нацфонда Национальным банком в тенге для удовлетворения запросов правительства на трансферты частично привела к укреплению национальной валюты.

"Несмотря на положительные перспективы экономического роста Казахстана в среднесрочном периоде, необходимо решение вызовов фискальной политики для обеспечения устойчивого и инклюзивного экономического роста страны". Директор представительства АБР в Казахстане Утсав Кумар

Вместе с тем констатируется, что инфляция в стране замедлилась до 8,9% в первые семь месяцев 2024 года по сравнению с 17,2% в прошлом году. Прогнозируется, что она замедлится в 2025 году до 6,1% на фоне жесткой монетарной политики и стабильного обменного курса, обеспеченного значительными валютными резервами и доходами от экспорта сырьевых товаров. Совокупные резервы Нацфонда и Национального банка превысили 100 млрд долларов США по состоянию на июнь 2024 года, уточнили аналитики.

Добавим, что точной суммы, необходимой на ликвидацию ущерба от наводнений в Казахстане, правительство страны до сих пор назвать не смогло. Так, вице-премьер Канат Бозумбаев 24 сентября 2024 года сказал, что на восстановительные работы уже потрачено 300 млрд тенге.

"Еще продолжается строительство дорог, водопропускных сооружений. Но на сегодняшний день ущерб составил 300 млрд тенге. Точную цифру, думаю, можно будет посчитать до конца года". Канат Бозумбаев

Возвращаясь к прогнозам АБР, добавим, что банк выделяет два основных риска для развития стран Азии и Тихоокеанского региона в следующем году.

Первый риск – выборы в США. В зависимости от результатов президентских выборов может произойти рост протекционизма и фрагментации торговли.

"Выборы могут привести к повышению универсальных тарифов США на весь глобальный импорт и к широкому и крутому повышению тарифов на весь импорт США из КНР. Это значительно обострит торговое напряжение между США и КНР, с потенциальными негативными разливами на развивающуюся Азию через реальные и финансовые каналы". "Экономические прогнозы для Азиатско-Тихоокеанского региона: сентябрь 2024 года", АБР

Второй риск – погодные катаклизмы. Дело в том, что Центр прогнозирования климата Национального управления океанических и атмосферных исследований США оценивает вероятность развития Ла-Нинья (океаническое и атмосферное холодное явление. – Прим. ред.) в третьем квартале 2024 года в 70% с сохранением до первого квартала 2025 года. Ла-Нинья может принести более высокие осадки в регион, особенно в Южной и Юго-Восточной Азии. Слишком сильные дожди могут также увеличить риск наводнений и оползней, а также нанести ущерб сельскому хозяйству и средствам к существованию.

Для справки. Казахстан стал акционером АБР в 1994 году. С тех пор АБР предоставил стране около 7 млрд долларов США в виде займов для государственного и частного секторов, грантов и технической помощи.

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