Финансы

Рост цен на промышленную продукцию в РК продолжает набирать обороты

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 14:46 Фото: freepik
Производственная инфляция в стране усиливается. Эксперты связывают это с подорожанием сырья, ростом издержек и структурной зависимостью промышленности от энергетического сектора, сообщает Zakon.kz.

Казахстан и СНГ

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в сентябре 2025 года индекс цен предприятий-производителей промышленной продукции в Республике Казахстан составил 100,6% к августу текущего года и 110,4% к сентябрю 2024 года. Это указывает на ускорение производственной инфляции в промышленности.

При этом стоит подчеркнуть, что именно в Казахстане месячный рост цен остается положительным: тогда как в странах СНГ цены снизились на 0,9%, а за их пределами – на 0,4%. В целом в мире годовая промышленная инфляция составила 6,5% (в августе – 6,7%).

Казахстанская промышленность сегодня удерживает рост цен вопреки региональному тренду, – отмечает экономист Руслан Султанов.

"Это отражает не просто устойчивость, а структурную перестройку – предприятия вынуждены адаптироваться к росту себестоимости, сохраняя выпуск".Руслан Султанов

Лидеры роста

Наибольший рост зафиксирован в следующих секторах экономики:

  • Добыча сырья для химии и удобрений: +58,2% за год (–8,1% за месяц)
  • Производство драгоценных металлов: +50% (+3,7% за месяц)
  • Литье стали: +25% (+0,0% за месяц)
  • По отдельным видам промышленной продукции больше всего за год подорожали:
  • Подсолнечное масло (нерафинированное): +28,1% (+1,4% за месяц)
  • Подсолнечное масло (рафинированное): +25,6% (–1,7% за месяц)
  • Пропан и бутан сжиженные: +23,2% (+4,8% за месяц)
  • Электроэнергия: +21,9% (+0,3% за месяц).

Отметим, что такой сильный рост в сегментах топлива, металлов и масел говорит о передаче глобальных ценовых шоков на внутренний рынок.

Региональная картина

В региональном разрезе наибольший рост цен на первичном рынке промышленной продукции зафиксирован в:

  • Акмолинской области: +36,7%,
  • Восточно-Казахстанской области: +27,3%,
  • Области Абай: +20,3%.

В то же время в ряде регионов цены оказались ниже, чем годом ранее:

  • Атырауская область: –6,5%,
  • Мангистауская область: –4,3%,
  • Кызылординская область: –1,3%.

В целом, инфляция в промышленности Казахстана сохраняет ускорение, хотя месячный прирост остается умеренным. В отличие от стран СНГ, где цены снижаются, отечественные производители удерживают рост за счет сырьевых и энергетических отраслей. Но дальнейшая устойчивость возможна только при повышении производительности и энергоэффективности – без модернизации рост цен может обернуться снижением конкурентоспособности, – делает вывод экономист.

Ранее мы рассказали, что в 2025 году пищевая промышленность Казахстана впервые вышла в лидеры по темпам производства.

Андрей Зубов
Читайте также
За рост доходов народа – новая петиция набирает обороты в РК
21:41, 27 мая 2024
За рост доходов народа – новая петиция набирает обороты в РК
Обрабатывающая промышленность РК показывает стабильный рост выше 5%
10:42, 03 октября 2024
Обрабатывающая промышленность РК показывает стабильный рост выше 5%
Инвестиции в промышленность: как Астана наращивает производственный потенциал
15:45, 24 июня 2025
Инвестиции в промышленность: как Астана наращивает производственный потенциал
