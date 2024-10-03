"Боюсь потерять свои деньги": безопасны ли бесконтактные платежи

Все больше казахстанцев стали пользоваться возможностью бесконтактной оплаты. Что это такое и каковые ее преимущества и недостатки – в материале Zakon.kz.

Представьте такую картину: не нужно носить с собой портмоне со всеми банковскими карточками. Все деньги находятся в одном месте – в смартфоне, а он всегда при вас. И для оплаты не нужен мобильный интернет, даже если тариф закончится, оплата с помощью мобильного телефона все равно пройдет. Такую возможность дает система бесконтактных платежей на основе NFC-технологии. Но ее окружают разные мифы и стереотипы, которые разрушили специалисты портала по повышению финансовой грамотности населения.

Что такое бесконтактная оплата

Проще говоря, бесконтактная оплата – функция, которая позволяет оплачивать товары или услуги без наличных и банковских карт, а также без подключения к Bluetooth или интернету. Она значительно упрощает жизнь – например, не нужно бояться, что вы потеряете кошелек или карточку, и придется потом долго восстанавливать документы. Кроме того, преимущество бесконтактной оплаты заключается еще и в прозрачности проводимых финансовых операций.

Бесконтактная оплата работает по системе Near-field communication (NFC), переводится как "связь на ближнем расстоянии". Эта технология позволяет обмениваться данными между устройствами, которые находятся на расстоянии 10-20 см.

NFC в 2004 году создал консорциум из трех компаний – NXP Semiconductors, Sony и Nokia. А первый смартфон с поддержкой NFC появился в 2006 году, и он был от Nokia. Современные телефоны практически все поддерживают данную технологию.

Для NFC в смартфон встраивают модуль с микросхемой, который работает по принципу электромагнитной индукции. Между смартфоном и терминалом создается электромагнитное поле и индукционный ток, потому что именно они используются для передачи информации.

Бесконтактные платежи – пожалуй, самая популярная фишка NFC, однако есть и другие приятные бонусы. Например, обмен данными. В некоторых странах в документы встраивают NFC-метки, чтобы в случае экстренной ситуации люди не остались без помощи. Например, если на улице человеку станет плохо, медики скорой помощи благодаря личной информации, "зашитой" в NFC-метку, получат важные сведения о здоровье пострадавшего и быстрее окажут ему помощь.

Технология NFC также активно используется для оплаты проезда в общественном транспорте, для визиток, защиты авто (когда телефон используется в качестве ключа) и в других сферах.

Преимущества и недостатки бесконтактной оплаты

Разумеется, у бесконтактной оплаты через NFC много преимуществ, в противном случае она бы не развивалась так активно и не была бы так популярна.

Среди плюсов можно отметить:

быстрое проведение операций даже при отсутствии мобильного интернета;

отсутствие необходимости передавать банковскую карту постороннему человеку;

высокую технологичность;

удобство и комфорт при покупках.

Что касается минусов , то самый главный из них – недостаточное количество торговых точек с оборудованием, поддерживающим NFC, поскольку цена на такое оборудование довольно высока.

Но этот вопрос решаем, и владельцы предприятий все чаще делают выбор в пользу бесконтактной оплаты.

Оплата QR – тоже бесконтактная оплата?

Оплата QR-кодом является одним из вариантов бесконтактной оплаты , и она основана на сканировании QR-кодов, отображаемых на платежных терминалах. Эта операция быстрая и удобная для пользователей, но есть и минусы по сравнению с платежами с помощью NFC-технологиями. Один из них – в наличии интернет-соединения, ведь бывают ситуации, когда мобильный интернет недоступен, а к Wi-Fi подключиться нет возможности.

К тому же, для оплаты через QR-код нужно открывать специальное приложение, которое запускает камеру, а NFC этого не требует. Следовательно, тратится меньше времени и усилий. Однако через QR можно оформить крупную покупку в рассрочку, что бывает очень удобно. С NFC такой возможности у потребителя финансовых услуг нет.

Фото: fingramota.kz

Страхи и стереотипы

Сколько бы ни говорилось о преимуществах бесконтактной оплаты по системе Near-field communication, не все граждане могут перебороть внутренние страхи перед этой технологией. Вдруг телефон украдут? А если кто-то прикоснется в автобусе считывателем к смартфону и спишет все деньги? Если в магазине втихую спишут дополнительную сумму, а я не смогу доказать? Специалисты fingramota.kz разобрали, насколько обоснованы подобные вопросы.

"Телефон украдут" – от такого никто не застрахован. Необходимо сразу обратиться с заявлением в полицию, есть вероятность что устройство найдут, благодаря камерам видеонаблюдения. Многие современные смартфоны, особенно iPhone, оснащены специальными технологиями поиска, например, у последнего это "Локатор".

Важно сразу же сообщить об инциденте сотовому оператору и в банк, заблокировав свой номер и свои счета с карточками, а также нужно сменить пароли в финансовых приложениях, в соцсетях и электронной почте.

"Кто-то прикоснется считывателем к моему телефону" – для снятия денег без вашего ведома нужен настоящий банковский терминал, а не NFC-считыватель. И даже если взять терминал и списывать небольшие суммы, при которых не требуется пин-код, то схема довольно быстро перестанет работать, и украденные деньги вернутся обратно на счет.

Кроме того, незаконного владельца терминала быстро вычислят и арестуют. Другое дело, если вы добровольно поднесете смартфон к чужому NFC-считывателю.

"Магазин спишет дополнительную сумму" – при каждом платеже клиенту приходит SMS-сообщение или PUSH-уведомление в личном кабинете банка. Так же NFC не будет случайно дважды списывать деньги за одну операцию. Если потребитель не совершал ту или иную операцию, он может заблокировать ее и направить жалобу в банк.

Каждое обращение рассматривает служба безопасности банка, которая связывается с владельцами терминала и проводит внутреннее расследование.

Почему использование бесконтактной оплаты через NFC безопасно:

каждый бесконтактный платеж надежно защищен многоуровневой системой безопасности и обладает уникальным динамическим кодом, что охраняет пользователя от подделки данных и несанкционированного доступа;

так как при оплате пользователь не передает свою карту или устройство в руки кассирам или официантам, то они не видят номер карты, CVV-код и другие персональные данные. Это дополнительная защита в плане конфиденциальности и позволяет сохранить финансовые сведения втайне от третьих лиц.

Фото: fingramota.kz

Основные правила безопасности при оплате смартфоном

Несмотря на то, что системе NFC можно доверять, базовые правила безопасности соблюдать все-таки нужно:

отключайте NFC на смартфоне, когда им не пользуетесь и подключайте, например, только во время походов по магазинам;

используйте дополнительное подтверждение платежей – SMS или биометрию. Эти функции можно включить в банковском приложении;

прибегайте к бесконтактной оплате только в проверенных местах – торговых центрах, кафе, в общественном транспорте, салонах красоты и так далее;

не подносите телефон к неизвестным NFC-меткам в общественных местах и устройствам посторонних людей;

установите на свой смартфон антивирусное программное обеспечение, регулярно обновляйте его, а также операционную систему и другие приложения;

снизьте максимальный порог платежей, разрешенных без подтверждения пин-кодом;

установите определенный лимит на количество операций с использованием NFC;

для оплаты с помощью NFC используйте виртуальную карту, многие банки предлагают открыть ее за считанные минуты. Перед покупкой с помощью телефона перечисляйте на виртуальную карту ровно столько, сколько стоит товар или услуга.

Материал по теме Казахстанцы стали больше расплачиваться безналом

Ранее стало известно, что в Казахстане изменились правила осуществления безналичных платежей.