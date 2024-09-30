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Законодательство РК

Казахстанцы стали больше расплачиваться безналом

платежи, безнал, статистика, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 14:29 Фото: Freepik
Объем и количество безналичных транзакций с использованием платежных карт выросли по итогам августа. Подробнее – в материале Zakon.kz.

В августе 2024 года объемы транзакций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов составили 17,7 трлн тенге, а количество – 1,2 млрд транзакций. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года количество безналичных транзакций выросло на 14,8%, объем увеличился на 19,7%, сообщает Национальный банк РК. 

"Держателями платежных карточек было проведено 20,7 млн операций по снятию наличных денег на сумму 2,3 трлн тенге. Наблюдается снижение количества операций по снятию наличных денег в сравнении с августом 2023 года на 1,9%, увеличение объема операций – на 10,6%". Национальный банк РК

Отметим, что за январь – август 2024 года количество безналичных операций составило более 8,2 млрд, или на 13,82% больше, чем за тот же период предыдущего года – 7,2 млрд. В то же время за рассматриваемый период увеличилось и число операций по выдаче наличных: 163 млн транзакций за январь – август 2024 года против 159,3 млн транзакций за тот же период 2023 года, рост на 2,3%.

По данным Нацбанка, основная доля безналичных операций в Казахстане совершена посредством интернета и мобильного банкинга. На эти способы пришлось 80,3% от общего количества операций и 90,3% от общего объема безналичных платежей и переводов денег.

POS-терминалы составили 19,6% и 9,4% от общего количества и объема безналичных платежей и переводов денег.

"Операции по выдаче наличных денег в основном совершались посредством банкоматов – 98,3% и 85,2% от общего количества и объема операций по выдаче наличных денег". Национальный банк РК

Отметим, что к 1 сентября 2024 года эмиссию платежных карточек в Казахстане осуществляли 18 банков и Казпочта. В обращении к указанной дате находилось 79 млн платежных карточек. Наиболее распространенными были дебетные карточки – 80,0%, доля кредитных карточек – 15,8%. На долю дебетных с кредитным лимитом и предоплаченных карточек приходится 4,2%.

Ранее Zakon.kz рассказывал, как изменилась динамика роста безналичных платежей в первой половине 2024 года.

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