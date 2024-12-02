Топ-5 мест для зимнего отдыха в Казахстане

Министерство туризма и спорта обнародовало топ-5 лучших мест для отдыха в Казахстане. По мнению специалистов, зимой можно отправиться в Щучинско-Боровскую зону, Катон-Карагай, а также посмотреть Алматинский горный кластер, окрестности Чарынского каньона и Кокшетау, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве также подробно рассказали, чем именно примечательны данные направления.

Щучинско-Боровская курортная зона

К примеру, Щучинско-Боровская курортная зона является одним из ключевых направлений зимнего отдыха в Казахстане. Привлекательной ее делают живописная природа, чистый воздух и высокий уровень комфорта. Согласно данным за январь – июнь 2024 года, наблюдается значительный рост туристического потока: количество объектов размещения увеличилось до 203, а услугами воспользовались 143 629 посетителей, что на 10 949 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Алматинский горный кластер

Далее идет Алматинский горный кластер. Он остается самым востребованным зимним курортом Казахстана, предлагая разнообразные виды активного отдыха для любителей горных и зимних видов спорта. В первой половине 2024 года курорт принял более 1,2 млн гостей, а количество объектов размещения достигло 518 единиц.

Курортная зона Катон-Карагай

Зона представляет собой идеальное место для уединенного и спокойного отдыха. В первой половине 2024 года курортная зона приняла более чем вдвое больше посетителей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем предоставленных услуг составил 17,7 млн тенге. Этот живописный уголок Казахстана предоставляет уникальные возможности для отдыха вдали от городской суеты.

Окрестности Чарынского каньона

Чарынский каньон в зимний период обретает особую атмосферу и привлекает любителей природных красот. В ведомстве подчеркивают, что расширенная инфраструктура и новые базы отдыха способствуют росту числа туристов.

Кокшетау и близлежащие озера

Завершают список Кокшетау и окружающие его озера. Именно там гармонично сочетаются спокойный отдых и активные зимние развлечения, такие как катание на лыжах и сноуборде.

Стоит подчеркнуть, что с 1 декабря 2024 года лесные инспекторы Государственного национального природного парка (ГНПП) "Бурабай" переходят на усиленное патрулирование леса для пресечения фактов незаконной вырубки хвойных деревьев.