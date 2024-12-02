Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Топ-5 мест для зимнего отдыха в Казахстане

Медео, Медеу, канатная дорога на Чимбулак, Шымбулак, высокогорное урочище, горы, снег, холод, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 15:16 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство туризма и спорта обнародовало топ-5 лучших мест для отдыха в Казахстане. По мнению специалистов, зимой можно отправиться в Щучинско-Боровскую зону, Катон-Карагай, а также посмотреть Алматинский горный кластер, окрестности Чарынского каньона и Кокшетау, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве также подробно рассказали, чем именно примечательны данные направления.

Щучинско-Боровская курортная зона

К примеру, Щучинско-Боровская курортная зона является одним из ключевых направлений зимнего отдыха в Казахстане. Привлекательной ее делают живописная природа, чистый воздух и высокий уровень комфорта. Согласно данным за январь – июнь 2024 года, наблюдается значительный рост туристического потока: количество объектов размещения увеличилось до 203, а услугами воспользовались 143 629 посетителей, что на 10 949 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Алматинский горный кластер

Далее идет Алматинский горный кластер. Он остается самым востребованным зимним курортом Казахстана, предлагая разнообразные виды активного отдыха для любителей горных и зимних видов спорта. В первой половине 2024 года курорт принял более 1,2 млн гостей, а количество объектов размещения достигло 518 единиц.

Курортная зона Катон-Карагай

Зона представляет собой идеальное место для уединенного и спокойного отдыха. В первой половине 2024 года курортная зона приняла более чем вдвое больше посетителей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем предоставленных услуг составил 17,7 млн тенге. Этот живописный уголок Казахстана предоставляет уникальные возможности для отдыха вдали от городской суеты.

Окрестности Чарынского каньона

Чарынский каньон в зимний период обретает особую атмосферу и привлекает любителей природных красот. В ведомстве подчеркивают, что расширенная инфраструктура и новые базы отдыха способствуют росту числа туристов.

Кокшетау и близлежащие озера

Завершают список Кокшетау и окружающие его озера. Именно там гармонично сочетаются спокойный отдых и активные зимние развлечения, такие как катание на лыжах и сноуборде.

Стоит подчеркнуть, что с 1 декабря 2024 года лесные инспекторы Государственного национального природного парка (ГНПП) "Бурабай" переходят на усиленное патрулирование леса для пресечения фактов незаконной вырубки хвойных деревьев.

Читайте также

Салат селедка под шубой назвали самым опасным на новогоднем столе
Популярный новогодний салат назвали самым опасным
Как спать, чтобы ничего не болело
Как спать, чтобы ничего не болело
Назван фрукт, который поможет похудеть и хорошо спать
Назван фрукт, который поможет похудеть и хорошо спать
Анастасия Московчук
Министерство туризма и спорта РК Алматинская область Боровое Казахстан Кокшетау 2024 год Чарын Отдых Отдых с детьми
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
золото, месторождения,
Найдено крупнейшее в мире месторождение золота: его стоимость более 80 млрд долларов
Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, базовая ставка, проценты, Казахстан
Новое заявление о ситуации с курсом тенге сделал Нацбанк
Мэрилин Керро, Александр Шепс, слухи
Звезда "Битвы экстрасенсов" Александр Шепс отреагировал на слухи о смерти бывшей возлюбленной
митинг в Грузии
Пулемет-фейерверк и коктейли Молотова: митинг в Грузии перерос в беспорядки
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: