Доллар слегка подешевел на торгах 3 октября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 3 октября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 482,86 тенге, снизившись на 0,35 тенге.

Торги по юаню не проводилсь в связи с праздничными днями с 1 по 7 октября 2024 года в Китае.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 482,3-484,1 тенге, евро – по 532,5-536,5 тенге, российские рубли – по 5,09-5,19 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 3 октября.

Так, декабрьский фьючерс Brent на лондонской ICE прибавил по сравнению с предыдущими торгами 0,87%, до 74,54 доллара за баррель.

Нефть марки WTI с поставкой в ноябре в Нью-Йорке на NYMEX подросла на 0,84%, до 70,69 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 483,23 тенге, евро – в 534,74 тенге, рубля – в 5,12 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 3 октября, можно здесь.