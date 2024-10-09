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Законодательство РК

Курс доллара пробил отметку в 490 тенге в обменных пунктах страны

доллар, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 15:27 Фото: pexels
В обменных пунктах Казахстана доллар превысил отметку в 491 тенге при официальном курсе Нацбанка РК в 486,44 тенге. Вообще же за последние сутки тенге обесценился по отношению ко всем мировым валютам, кроме китайского юаня и австралийского доллара, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что этой осенью доллар нередко выходил за условную психологическую отметку в 480 тенге, но за 490 тенге – впервые с марта 2022 года, когда финансовая система Казахстана испытала внезапный шок от событий в России и Украине. 11 марта 2022 года доллар (правда, всего один день) торговался по 521 тенге.

курс доллара, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 15:27

Курс доллара к тенге за 5 лет. Фото: google.com/finance

Примечательно, что в октябре 2024 года тенге продолжает падение по отношению ко всем мировым валютам, начиная с грузинского лари и заканчивая таджикским сомони. Исключение составили китайский юань (курс 68.98 тенге) и австралийский доллар (327.42).

Ранее мы рассказали, стоит ли брать кредит осенью 2024 года или лучше подождать.

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