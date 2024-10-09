Стоит ли брать кредит осенью 2024 года или лучше подождать – советы финансиста

Кредит увеличит возможности сегодня, но уменьшит их завтра. Прежде чем взять деньги у банка, изучи экономику страны, говорят знатоки. Ведь от того, какая завтра будет ключевая ставка, зависят и условия твоего кредита. Как же оценить свои силы и не попасть впросак, рассказывает Zakon.kz.

Каждый потенциальный заемщик должен отчетливо понимать и соразмерять три составляющих: уровень инфляции, ключевую ставку и собственные силы.

Итак, как связаны ключевая ставка и инфляция? Ключевая ставка – один из главных инструментов финансового рынка любой страны. В Казахстане это минимальный процент, под который Национальный банк выдает кредиты банкам второго уровня. Чем выше ставка, тем дороже кредиты и тем выгоднее депозиты для населения и бизнеса.

Другими словами, с помощью ключевой ставки Нацбанк регулирует количество денег в экономике страны и пытается обуздать инфляцию.

Если Нацбанк повышает ставку, то граждане и бизнес стараются меньше занимать, меньше тратить и, наоборот, больше экономить и сберегать деньги на депозитах с высокими процентами.

Таким образом, в экономике оказывается меньше денег, она стагнирует, сокращаются траты и замедляется рост цен.

Если же инфляция замедляется, то Национальный банк РК начинает постепенное снижение базовой ставки для того, чтобы в экономике появилось больше денег, возросло производство и расходы. Так, в 2024 году в Казахстане наблюдается постепенное снижение инфляции, к сентябрю ее показатель составил 8,4% и, по прогнозам МВФ, составит 8,3% процента к концу 2024 года. В соответствии с этим Нацбанк аккуратно – четыре раза – снижал ключевую ставку с 15,75%, и сейчас она составляет 14,25%. Опустить ставку еще больше мешает не очень хороший внешний фон, например, мировой рост цен на продовольствие и ускорение инфляции в России.

Кстати говоря, сегодня в России Центробанк установил ключевую ставку в 19%. Это очень высокое значение, и при такой ставке кредиты становятся более дорогими, доходя по нецелевым потребительским кредитам до 60%.

В Казахстане можно и нужно брать кредиты, но надо знать несколько правил, рассказывает независимый финансовый консультант Аман Алимбаев.

Во-первых, есть множество льготных кредитов на жилье или на автомобиль – сегодня это лучшие варианты. Очень важны и нужны образовательные кредиты, потому что хорошее образование вкупе со стремлением учиться, дадут такую отдачу, которая будет выше любых вложений. Также кредиты охотно берут бизнесмены, которые могут создать такую отдачу от своего дела, которая перекроет и базовую ставку, и ставку банка. Оправданны кредиты на действительно неотложные вещи – от лечения до улучшения жилищных условий.

"Сегодня в Казахстане относительно благоприятное время для привлечения заемных денег, когда инфляция достаточно высока, но ключевая ставка понемногу снижается. В таких условиях кредит – привлекательное дело". Аман Алимбаев

И, наконец, еще одно важное условие – рассчитайте свои силы, свой порог долговой нагрузки (ПДН), советует финансовый консультант. Во всем мире принято, что долговая нагрузка (то есть выплата по всем кредитам) должна быть не выше 20% от дохода.

Как рассчитать ПДН. Поделите общую сумму ежемесячных платежей по кредитам и долгам на ежемесячный доход. Например, ваш ежемесячный доход – 550 тысяч тенге, а на кредиты уходит каждый месяц 85 тысяч тенге. Показатель считаем таким образом: 85 000 / 550 000 = 0,1545. Умножьте полученное на 100 и получите ПДН в процентах: 15,4% от вашего дохода уходит на обслуживание кредитов. Если ПДН больше 30%, надо постараться закрыть предыдущие долги как можно быстрее, в том числе с помощью рефинансирования.

В целом, без кредитов жить нельзя. Но и "жить взаймы" тоже нежелательно, подчеркивает Аман Алимбаев. Если каждый человек, независимо от уровня образования, будет знать хотя бы азы финансовой грамотности и научится планировать свой бюджет на полгода, год, пять и десять лет вперед, кредиты станут действительно нужным и полезным финансовым инструментом.

Ранее мы рассказали о двух способах эффективного погашения кредита.