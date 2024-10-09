Доллар подорожал до максимального значения в этом году

В среду курс национальной валюты обновил минимум с начала года. Официальный курс доллара превысил отметку в 489 тенге. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Тенге упал к доллару до минимального значения в этом году. По данным KASE, средневзвешенный курс американской валюты по итогам торгов 9 октября подорожал до 489,06 тенге. Всего с начала месяца доллар вырос почти на 9 тенге – с 480,11 на 1 октября. При этом в некоторых обменниках Казахстана курс уже превышает 490 тенге за доллар.

Фото: KASE

Казахстанский тенге в паре с долларом США быстро девальвируется, отмечает аналитик Анна Бодрова.

"Это благоприятно для государственного бюджета Казахстана, поскольку таким образом можно увеличить доходы казны. Однако для населения и его дохода это очень плохая новость". Анна Бодрова

Она также обратила внимание, что в настоящее время тенге обновил минимумы года в паре с долларом.

Причины роста доллара

В обзоре Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) сообщается, что покупатели инвалюты сохраняют доминирующее положение, что толкает курс доллара вверх на бирже.

"Покупки инвалюты могут происходить ввиду необходимости оплаты растущих импортных поставок в страну, обслуживания внешних обязательств, а также негативного фона для российского рубля, где сохраняется неопределенность относительно биржевой торговли юанем на Мосбирже". АФК

Аналитики АФК напомнили, что OFAC ранее продлило лицензию на сворачивание операций с Мосбиржей до 12 октября текущего года. Однако выхода нерезидентов из тенговых активов не наблюдается – оперативные данные по вложению средств нерезидентов в ноты показали небольшой рост, подчеркнули в Ассоциации.

Аналитики ранее сообщали, что согласно октябрьскому макроэкономическому опросу Нацбанка, по итогам 2024 года средний курс нацвалюты составит 464 тенге за доллар. Таким образом, опрошенные регулятором эксперты ожидают сохранения текущего высокого обменного курса до конца года.