Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Курс доллара еще значительно подорожал на торгах

Доллары, деньги, обмен валют, обменник , фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 15:41 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 9 октября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 489,06 тенге, поднявшись еще на 2,48 тенге.

Курс юаня также вырос и составил 69,23 тенге (+0,48).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 489,1-491,5 тенге, евро – по 534,5-538,5 тенге, российские рубли – по 5,03-5,13 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 9 октября после обвала накануне.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на декабрь на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,63%, до 77,67 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на ноябрь подорожали на 0,56%, до 73,98 долл. за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 486,44 тенге, евро – 534,31 тенге, рубля – 5,06 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 9 октября, можно здесь.

Читайте также

доллар
Курс доллара пробил отметку в 490 тенге в обменных пунктах страны
Тенге, деньги, заработная плата, Казахстан
Названа средняя и распространенная зарплаты казахстанцев
нефть
Ураган "Милтон" и конфликт на Ближнем Востоке: что поддержит цену нефти до конца октября
Лариса Черненко
KASE 2024 год Курсы валют Обменные пункты
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названы регионы Казахстана, которые 9 октября зальют сильные дожди
Названы регионы Казахстана, которые 9 октября зальют сильные дожди
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества
Деньги могут исчезнуть с банковских счетов: важное предупреждение от ЕНПФ
Тест: Хорошо ли вы знаете карту мира
Тест: Хорошо ли вы знаете карту мира
Реалити-шоу
Ольга Бузова уехала из России
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: