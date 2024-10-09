Курс доллара еще значительно подорожал на торгах
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 489,06 тенге, поднявшись еще на 2,48 тенге.
Курс юаня также вырос и составил 69,23 тенге (+0,48).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 489,1-491,5 тенге, евро – по 534,5-538,5 тенге, российские рубли – по 5,03-5,13 тенге.
Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 9 октября после обвала накануне.
Так, стоимость фьючерсов на Brent на декабрь на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,63%, до 77,67 долларов за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на ноябрь подорожали на 0,56%, до 73,98 долл. за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 486,44 тенге, евро – 534,31 тенге, рубля – 5,06 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 9 октября, можно здесь.