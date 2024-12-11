Доллар снова резко подорожал в Казахстане

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 11 декабря 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 516,93 тенге, сразу увеличившись на 8,43 тенге.

Средневзвешенный курс юаня пошел вверх, добавив к значению 1,04 тенге – до 71,18 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 518-522 тенге, евро – по 536-545 тенге, рубли – по 5,05-5,15 тенге.

Вместе с тем цены на нефть растут на торгах 11 декабря.

Стоимость нефти марки Brent торгуется около 73 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI составили 69 доллара за баррель, что на 1,03% дороже, чем на предыдущей сессии.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 508,05 тенге, евро – в 534,82 тенге, рубля – в 5,06 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 11 декабря, можно здесь.