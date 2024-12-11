Как изменился спрос на кредиты и депозиты со стороны населения в этом году

Объем потребительских и ипотечных кредитов населения продолжает увеличиваться. Параллельно с этим растет и объем депозитов физлиц, что может говорить об усилении сберегательного поведения. Подробнее об этом в материале Zakon.kz.

По последним данным АРРФР к 1 ноября 2024 года кредиты населению в Казахстане составили 19,8 трлн тенге, увеличившись за октябрь 2024 года на 1,8%, а с начала 2024 года рост составил 18,7%. При этом, в структуре розничного портфеля банков потребительские займы увеличились на 2% до 13,1 трлн тенге.

В октябре 2024 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным населению в тенге, снизилась до 18,8%, в основном за счет снижения ставок по потребительским займам с 20,6% до 19,7%.

Доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней по кредитам населения на 1 ноября находилась на отметке 3,9% или 777 млрд тенге. К примеру, на 1 января показатель был меньше 3,4% или 575 млрд тенге.

Добавим, что в свежем докладе Нацбанка о денежно–кредитной политике отмечается, что спрос на кредиты населению продолжает оставаться высоким, несмотря на замедление роста потребительских займов.

При этом, ипотечный портфель банков продемонстрировал восстановительный рост в третьем квартале 2024 года. Увеличение спроса на ипотечные кредиты было поддержано дополнительным сбором заявок в рамках государственных льготных программ, ростом числа партнерских предложений с застройщиками и активной цифровизацией ипотечных продуктов.

Подчеркивается, что рост потребительского кредитования на фоне высоких инфляционных ожиданий и цифровизации банковского сектора продолжает ограничивать дезинфляционные эффекты денежно–кредитной политики.

"Тем не менее, введение регуляторных мер, таких как ограничение максимальной суммы беззалоговых займов и обязательное согласие супруги(а) на выдачу займа, оказало некоторое влияние на замедление темпов роста потребительского кредитования. Вместе с тем, продолжает расти активно автокредитование, поддерживаемое усилением акционных предложений от автосалонов и банков–партнеров". Нацбанк РК

Вместе с тем, текущие денежно–кредитные условия способствуют усилению сберегательного поведения, считают в Нацбанке. Основной вклад в прирост депозитов по-прежнему вносят вклады в национальной валюте в основном за счет роста депозитов физических лиц. При этом, на фоне ослабления национальной валюты снижается отрицательный вклад депозитов в иностранной валюте в общую динамику депозитов. В целом, по итогам второго квартала года норма сбережений домохозяйств обновила исторический максимум, говорится в докладе Нацбанка.

Фото: Национальный банк РК

К слову, согласно статистике АРРФР депозиты физических лиц к ноябрю выросли на 1,8% до 20,9 трлн тенге. При этом средневзвешенная ставка вознаграждения по депозитам в тенге снизилась до 13,3%.

В то же время, долларизация депозитов продолжает понижательный тренд на фоне высокого дифференциала между ставками в национальной и иностранной валютах. При чем у физических лиц доля валютных вкладов снижалась в этом году более значительными темпами достигнув исторического минимума 19,1%. За год снижение на 3,7%.

Дедолларизация депозитов юридических лиц происходит более умеренно (снижение за год на 2,3%) и с начала года стабилизировалась в пределах 24%, вблизи 17–летнего минимума, уточняется в докладе.

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