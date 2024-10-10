В Казахстане определили лимиты долга местных исполнительных органов на 2025 год

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Министерство национальной экономики подготовило приказ "Об установлении лимитов долга местных исполнительных органов на 2025 год", сообщает Zakon.kz.

Лимиты долга местных исполнительных органов на 2025 год установлены в следующих размерах:

Фото: скриншот документа Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсудения до 23 октября. Читайте также Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 10 октября

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