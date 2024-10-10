Курс доллара превысил 490 тенге на торгах 10 октября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 490,81 тенге, поднявшись еще на 1,35 тенге.
Курс юаня также вырос и составил 69,33 тенге (+0,09).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 490,7-493,7 тенге, евро – по 537-541,5 тенге, российские рубли – по 4,99-5,09 тенге.
Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 10 октября.
Так, декабрьский фьючерс Brent на ICE вырос на 1,16%, до 77,47 доллара за баррель.
Нефть марки WTI с поставкой в ноябре подорожала на 1,38%, до 74,25 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 489,06 тенге, евро – в 536,21 тенге, рубля – в 5,05 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 10 октября, можно здесь.