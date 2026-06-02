Курс доллара превысил 490 тенге на торгах 2 июня

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 2 июня 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 493,15 тенге, поднявшись еще на 3,59 тенге.

Курс российского рубля понизился до 6,76 тенге (-0,09).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 73,09 тенге (+0,79).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 492-494,4 тенге, евро – по 571,4-576,8 тенге, рубли – по 6,56-6,69.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 2 июня.

Так, стоимость нефти Brent (августовские фьючерсы) на лондонской бирже ICE торговалась в диапазоне $94,20 – $95,04 за баррель.

Нефть WTI (июльские фьючерсы) на торгах NYMEX находилась на уровне около $91,30 – $91,99 за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 488,96 тенге, евро – 569,49 тенге, рубля – 6,81 тенге.

