Курс доллара превысил 490 тенге на торгах 2 июня
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 493,15 тенге, поднявшись еще на 3,59 тенге.
Курс российского рубля понизился до 6,76 тенге (-0,09).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 73,09 тенге (+0,79).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 492-494,4 тенге, евро – по 571,4-576,8 тенге, рубли – по 6,56-6,69.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 2 июня.
Так, стоимость нефти Brent (августовские фьючерсы) на лондонской бирже ICE торговалась в диапазоне $94,20 – $95,04 за баррель.
Нефть WTI (июльские фьючерсы) на торгах NYMEX находилась на уровне около $91,30 – $91,99 за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 488,96 тенге, евро – 569,49 тенге, рубля – 6,81 тенге.
