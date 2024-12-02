Спасти тенге: Казахстан тратит валютные резервы на стабилизацию курса доллара

В ноябре 2024 года валютные активы Казахстана в международных резервах впервые за год уменьшились на 1,5%, а запасы монетарного золота, наоборот, выросли на 6,42%. Падение активов в СКВ обусловлено поддержанием национальной валюты, находящейся под сильным давлением, сообщает Zakon.kz.

Ноябрьское падение валютных активов связано с беспрецедентными интервенциями Национального банка РК на валютном рынке KASE. По данным председателя НБРК Тимура Сулейменова, в середине ноября регулятор потратил на поддержание тенге более 1 млрд долларов США, или 2,5% от золото-валютного резерва Казахстана. К текущему моменту интервенции завершены.

"Мы проводили интервенции. Сейчас мы эти интервенции приостановили, и курс на данный момент формируется под влиянием сугубо рыночных факторов. Как я уже сказал, если не будет резких изменений, если не будет спекулятивных, необоснованных фундаментальными или рыночными факторами скачков, мы не планируем проведение валютных интервенций". Тимур Сулейменов

Однако, Казахстан может позволить себе такие затраты, считает финансист Арсен Темирбаев.

"Если вы посмотрите на график золотых запасов (монетарного золота в международных резервов), то увидите, сколько страна заработала на курсе золота. В начале года мы имели запасы драгоценного металла на 19 510 млн долларов США, а сегодня эта цифра уже составляет 25 928 млн долларов. Рост, как видите, больше, чем в 1,3 раза". Арсен Темирбаев

Фото: nationalbank.kz

При этом аналитик обращает внимание, что общий объем валовых международных резервов тоже неукоснительно растет. Если в январе 2024 года он составлял 35 944 млн долларов, то сегодня – 45 851 млн долларов США. Это означает рост на 27,56% к началу года и абсолютный рекорд за 10 лет.

Стремительный рост международных резервов Казахстана отмечает и экономист Галымжан Айтказин.

Фото: nationalbank.kz

"Наши резервы состоят, с одной стороны, из золотовалютных резервов Нацбанка Казахстана (рост за счет стремительного удорожания золота), и, с другой стороны, активов Нацфонда Казахстана, которые увеличились благодаря рекордной инвестдоходности в 2,5 млрд долларов США как минимум за 9 месяцев". Галымжан Айтказин

Тем не менее, ситуация в ноябре не будет лучше, поскольку трансферты из Нацфонда в бюджет продолжаются, что скажется на снижении объема валютных активов, а это будет сопровождаться снижением и самих ЗВР, считает эксперт.

Отметим, что в конце ноября 2024 года курс тенге к доллару преодолел отметку в 500. В связи с этим в Нацбанке сделали заявление о причинах такой тенденции.