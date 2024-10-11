В Нацбанке прокомментировали ослабление курса тенге и сделали заявление по интервенциям

В Национальном банке назвали причины существенного ослабления тенге на этой неделе, а также сделали несколько важных заявлений, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Национального банка РК обменный курс тенге по отношению к доллару США ослаб на 2,2% до 491,74.

"Национальный Банк осуществляет постоянный мониторинг ситуации на валютном рынке и считает наблюдающуюся чрезмерную волатильность курса национальной валюты не обоснованной фундаментальными факторами. В связи с чем, отмечаем, что в случае наблюдения значительной волатильности мы реализуем право Национального Банка на проведение валютных интервенций". Нацбанк РК

При этом отмечается, что на динамику тенге повлияли как внутренние, так и внешние условия. В частности на внутреннем рынке наблюдается активный спрос на валюту. Среднедневной объем торгов в октябре этого года составил 272 млн долларов США, что почти в 2 раза больше, чем в октябре прошлого года (155 млн долларов США) и значительно выше среднедневного объема торгов в августе-сентябре, поясняют в Нацбанке.

При этом на рост спроса на иностранную валюту оказывает влияние рост бюджетных расходов и квазигосударственных компаний на инфраструктурные и инвестиционные проекты. Подчеркивается, что значительная часть данных расходов направляется на покупки зарубежного оборудования, материалов и технологий, оплачиваемых в валюте, что создает дополнительный спрос на доллары США.

Вместе с тем, для повышения доходности и эффективности управления пенсионными активами Национальный Банк принял решение о наращивании доли валютной части ЕНПФ до 40%, что стало одним из факторов спроса на валютном рынке.

"Валютная доля пенсионных активов ЕНПФ достигла уровня 40%. Данное увеличение связано с ростом стоимости зарубежных активов валютного портфеля, в особенности акций, а также укреплением доллара США к тенге. Учитывая, что поставленная задача по факту выполнена, запланированная доля валютных активов в ЕНПФ достигнута, Национальный Банк приостанавливает покупку долларов США в инвестиционный портфель пенсионных активов ЕНПФ". Нацбанк РК

В Нацбанке напомнили, что в октябре также планируется рекордный в этом году объем продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет в размере от 1,3 до 1,4 млрд долларов США. Ожидается, что это создаст достаточный объем предложения для нормализации ситуации на валютном рынке.

Помимо этого на внешнем рынке, наблюдалось ослабление валют как на развитых, так и на развивающихся рынках. На фоне глобального укрепления доллара США, евро ослаб на 1,8%, фунт стерлингов на 2,4%, бразильский реал на 2,6%, а российский рубль на 4,1%.

Индекс доллара США DXY, который характеризует стоимость доллара США по отношению к корзине из шести основных валют развитых стран (евро, японская иена, британский фунт, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк), вырос на 2,2%.

