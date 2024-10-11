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Глава Нацбанка не исключает привлечение бюджетных денег на строительство АЭС

Глава Нацбанка не исключает привлечение бюджетных денег на строительство АЭС, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 13:49 Фото: akorda.kz
Глава Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов 11 октября на брифинге сообщил, что не исключен вариант того, что какая-то сумма на строительство АЭС будет выделена из бюджета, сообщает Zakon.kz.

Пока, по словам Сулейменова, правительство не обращалось в Нацбанк с предложением использовать деньги Национального фонда или другие бюджетные.

"Но в целом вопрос финансирования строительства (АЭС. – Прим. ред.), мне кажется, это крайне важно. Потому что есть технологии, есть кадры и есть финансы. Как мне кажется, в ходе переговоров с консорциумом, с кем бы то ни было, нам необходимо иметь какие-то козыри. Если мы ни технологии, ни кадры, ни финансы сами не даем, тогда наш переговорный курс – он ниже. Поэтому я, честно говоря, не исключал бы, что мы какие-то деньги сами профинансируем", – заявил глава Нацбанка.

То есть, по его словам, чтобы не было так, что инвестор сам принес деньги и полностью профинансировал.

"Я бы не исключал, что Казахстан часть финансирования привлечет, либо может из бюджета часть, это наши переговорные позиции. Но, опять же, когда и если правительство нас привлечет к вопросу структурирования финансирования, мы проговорим. Пока не предлагали, мне кажется, пока еще рано", – резюмировал Сулейменов.

10 октября вице-министр национальной экономики Арман Касенов рассказал, что как один из вариантов финансирования строительства АЭС могут рассмотреть оплату в рассрочку.

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