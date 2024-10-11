Доллар резко подешевел на торгах 11 октября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 11 октября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 487,37 тенге, снизившись на 4,37 тенге.

Торги по юаню не проводились в связи с праздничным днем в Китае.



В обменных пунктах доллары покупают/продают по 484,5-488,5 тенге, евро – по 530-534,5 тенге, российские рубли – по 5-5,15 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 11 октября.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на декабрь на электронных торгах ICE Futures снизилась на 0,71%, до 78,83 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на ноябрь подешевели на 0,71%, до 75,31 долларов за баррель.

С начала текущей недели, характеризующейся высокой волатильностью, нефть Brent подорожала на 1,66%, WTI - на 1,26%.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 490,84 тенге, евро – 536,88 тенге, рубля – 5,04 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 11 октября, можно здесь.