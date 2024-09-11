Доллар слегка подрос на торгах 11 сентября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 11 сентября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 477,62 тенге, поднявшись на 0,18 тенге.

Курс китайского юаня подрос до 67,11 тенге (-0,04).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 477,9-479,9 тенге, евро – по 526-530,5 тенге, российские рубли – по 5,21-5,31 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 11 сентября после рекордного снижения накануне.

Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) баррель нефти марки Brent подорожал на 0,88 доллара и составил 70,07 доллара.

На нью-йоркской NYMEX (New York Merchantile Exchange) стоимость нефти марки Light, повысившись на 0,84 доллара, составила 66,59 доллара за баррель.

Утром 11 сентября Нацбанк установил курс доллара в 477,45 тенге, евро – 527,1 тенге, рубля – 5,24 тенге.