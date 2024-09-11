Доллар слегка подрос на торгах 11 сентября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 477,62 тенге, поднявшись на 0,18 тенге.
Курс китайского юаня подрос до 67,11 тенге (-0,04).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 477,9-479,9 тенге, евро – по 526-530,5 тенге, российские рубли – по 5,21-5,31 тенге.
Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 11 сентября после рекордного снижения накануне.
Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) баррель нефти марки Brent подорожал на 0,88 доллара и составил 70,07 доллара.
На нью-йоркской NYMEX (New York Merchantile Exchange) стоимость нефти марки Light, повысившись на 0,84 доллара, составила 66,59 доллара за баррель.
Утром 11 сентября Нацбанк установил курс доллара в 477,45 тенге, евро – 527,1 тенге, рубля – 5,24 тенге.