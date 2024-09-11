Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Доллар слегка подрос на торгах 11 сентября

Доллары, деньги, обмен валют, обменник , фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 15:49 Фото: freepik
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 11 сентября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 477,62 тенге, поднявшись на 0,18 тенге.

Курс китайского юаня подрос до 67,11 тенге (-0,04).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 477,9-479,9 тенге, евро – по 526-530,5 тенге, российские рубли – по 5,21-5,31 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 11 сентября после рекордного снижения накануне.

Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) баррель нефти марки Brent подорожал на 0,88 доллара и составил 70,07 доллара.

На нью-йоркской NYMEX (New York Merchantile Exchange) стоимость нефти марки Light, повысившись на 0,84 доллара, составила 66,59 доллара за баррель.

Утром 11 сентября Нацбанк установил курс доллара в 477,45 тенге, евро – 527,1 тенге, рубля – 5,24 тенге.

Читайте также

продукты, цены, инфляция
Казахстанцы назвали продукты, наиболее подорожавшие в августе
Изменился состав совета по управлению МФЦА
Изменился состав Совета по управлению МФЦА
тенге, доллар, курс
Почему тенге продолжает укрепляться, несмотря на падение цен на нефть
Лариса Черненко
KASE 2024 год Курсы валют Обменные пункты
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Обязательное социальное медицинское страхование, ОСМС, врач, врачи, медицина, система здравоохранения
В Казахстане часть болезней хотят исключить из гарантированного объема бесплатной медпомощи
Исследования Антарктиды
Ученые установили, когда в последний раз Антарктида была свободна ото льда
Новые фото беременной Сати Казановой восхитили поклонников
Новые фото беременной Сати Казановой восхитили поклонников
Государственная служба, госслужба, госслужащий, государственный аппарат, госаппарат, государственная работа
В Казахстане утвердили нормы времени по переводу документов с русского языка на государственный и обратно
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: