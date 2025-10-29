Доллар резко подешевел на торгах 29 октября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 29 октября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 530,15 тенге, снизившись сразу на 5,21 тенге.

Курс рубля понизился до 6,69 тенге (-0,03).

Торги по юаню не проводились в связи с праздным днем в Китае.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 527,7-530,7 тенге, евро – по 612,5-617,5 тенге, рубли – по 6,53-6,65.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 29 октября.

Так, стоимость январских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures уменьшилась на 0,63%, до 63,43 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на декабрь подешевели на 0,68%, до 59,74 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 535,83 тенге, евро – 624,94 тенге, рубля – 6,69 тенге.

