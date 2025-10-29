Доллар резко подешевел на торгах 29 октября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 530,15 тенге, снизившись сразу на 5,21 тенге.
Курс рубля понизился до 6,69 тенге (-0,03).
Торги по юаню не проводились в связи с праздным днем в Китае.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 527,7-530,7 тенге, евро – по 612,5-617,5 тенге, рубли – по 6,53-6,65.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 29 октября.
Так, стоимость январских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures уменьшилась на 0,63%, до 63,43 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на декабрь подешевели на 0,68%, до 59,74 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 535,83 тенге, евро – 624,94 тенге, рубля – 6,69 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 29 октября, можно здесь.