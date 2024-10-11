Глава Нацбанка: Каких-либо обещаний по курсу я не могу давать

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов на брифинге 11 октября 2024 года рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать дальнейшего повышения курса доллара к тенге, сообщает Zakon.kz.

Тимур Сулейменов отметил, что с начала октября наблюдается усилившаяся волатильность курса тенге к доллару. Она, по его словам, обусловлена в первую очередь экономической активностью.

"Мы наблюдаем значительный рост спроса на доллары со стороны субъектов хозяйствования, то есть экономических агентов. Это касается как частного сектора, так и субъектов квазигосударственного сектора. Вы знаете, сейчас такой достаточно горячий период: инвестиционные, инфраструктурные, торгово-экономические контракты закладываются, во многом эти контракты – с использованием импортного сырья, оборудования, технологий и так далее. Все это вызывает повышенный спрос на доллары, и таким образом мы видим, что курс доллара несколько повысился", – пояснил глава Нацбанка.

Параллельно, добавил Сулейменов, помимо усиления или укрепления самого тенге, происходит усиление или укрепление доллара в результате денежно-кредитной политики ФРС США.

"Мы видим, что с начала октября индекс доллара к шести основным валютам усилился на 2,1%. То есть, это касается и евро, и йены, и франка, и так далее. Если там везде в среднем на 2,1% он усилился, доллар сам стал сильнее. В отношении, допустим, российского рубля, как валюты страны торгового партнера, доллар усилился более чем на 4%. Таким образом, само глобальное укрепление доллара также влияет на наш внутренний курс тенге", – указал он.

Еще одним значимым фактором является то, что в рамках повышения эффективности и доходности управления ЕНПФ Нацбанк будет наращивать долю пенсионных активов, выраженных в долларах. Но с тем, чтобы не только в тенге были инструменты, но и в долларах, и приносили в совокупности более высокую доходность.

"Мы приняли решение, что доведем долю валютных активов в ЕНПФ до 40%, поэтому это было дополнительным источником спроса на доллары со стороны рынка, в том числе нас. На сегодняшний момент мы достигли этой доли, то есть из 20,5 трлн активов ЕНПФ 40% где-то в долларах, поэтому мы приняли решение о приостановлении покупки долларов для ЕНПФ, то есть мы своей цели достигли и больше нам доллары не нужны, мы будем просто поддерживать эту долю на уровне 40%", – отметил Тимур Сулейменов.

Влияет и тот факт, что правительство запросило дополнительный трансфер из Национального фонда.

"На октябрь, как мы давали в своем информационном сообщении, мы будем продавать рекордные 1,3-1,4 млрд долларов из Нацфонда для Минфина, для бюджета. Поэтому на стороне предложения доллара у нас достаточно объемные средства еще есть. То есть, из этих 1,4 млрд долларов мы где-то одну треть уже продали на рынке, и до конца месяца продадим еще две трети. Соответственно мы считаем, что этих средств вполне достаточно для того, чтобы вот эта волатильность в моменте успокоилась, и курс вернулся к своим более фундаментальным значениям", – подчеркнул глава Нацбанка.

При этом он отметил, что в прогнозе социально-экономического развития правительства на 2024-2026 гг заложен курс 460 тенге за 1 доллар.

"Средний годовой курс у нас как раз в районе 460. Соответственно, если курс у нас стабилизировался, и мы не видим, что он сильно убежит до конца года, средний курс будет вокруг этих значений складываться в любом случае. Так что пока нет, мы не планируем правительству рекомендовать изменение курса доллара на 2024 год... Фундаментальных факторов для ослабления тенге мы не наблюдаем... Ни фундаментально, ни рыночно мы курса в 500 тенге не видим. В принципе, мы этой позиции придерживаемся сейчас. Но каких-либо обещаний по курсу я просто не могу давать, потому что это не в моем функционале, не в мандате. По курсу в условиях свободного рынка и курса образования, наверное, никто не может обещания давать", – резюмировал он.

10 октября 2024 года https://www.zakon.kz/finansy/6451877-kogda-snizitsya-kurs-dollara--prognoz-analitikov.html, что тенге продолжает стремительное падение ко всем мировым валютам без исключения.