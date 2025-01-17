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Финансы

Пересмотрят ли ставки по депозитам в долларах в Казахстане, рассказал глава Нацбанка

Доллары, тенге, деньги, обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 15:32 Фото: Zakon.kz
Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов на брифинге 17 января 2025 года рассказал, что будет с долларовыми и тенговыми депозитами на фоне изменения курса нацвалюты и укрепления доллара, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, почему на долларовые депозиты не поднимается ставка.

"Чтобы не переходили в доллары! У нас национальная валюта – это тенге. В тенге мы производим расчеты, в тенге обеспечиваем свои сбережения. Мы не хотим, чтобы у нас долларизация экономики была, как в 2015-2016 годах, тогда долларизация экономики была 69%. То есть тогда доллар был в головах, расчетах, депозитах, кредитах и так далее – везде. Вместо нацвалюты все люди мыслили в долларах. Большая работа была проведена Нацбанком за весь этот период и долларизация депозитов сейчас составляет около 23%. Это я считаю большим достижением", – заявил в ответ Тимур Сулейменов.

По его данным, если сейчас будет повышаться процентная ставка на депозиты в долларах, то это приведет к оттоку средств.

"Многие люди скажут: "Я буду на доллары переходить". Нам это не нужно. Нам нужно, чтобы было доверие к тенге, и чтобы люди хранили в тенге. Поэтому ставка по депозитам в валюте для физлиц ограничена 1% и будет такой оставаться", – добавил глава Нацбанка.

Журналисты также поинтересовались, будет ли компенсация за сохранение тенговых депозитов, как это было в 2022 году.

"Тогда да, было очень резкое изменение курса, и для того, чтобы, наоборот, из тенговых "не убежали" просто в доллары, за то, что люди не вытащили деньги с депозитов, им была заплачена премия. Сейчас не такая ситуация: мы видим, что люди сохраняют, продолжают сохранять в депозитах, поэтому такая программа не планируется", – резюмировал Тимур Сулейменов.

Ранее глава Нацбанка высказался о возможности возврата фиксированного курса тенге. Вопрос возник на фоне слов президента в недавнем интервью касательно "более управляемого курса тенге".

Мадина Мамырханова
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